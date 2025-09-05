Santos: quién fue Pier Giorgio Frassati, a quien canonizarán junto al "Influencer de Dios", y sus dos milagros

La santificación de Carlo Acutis , que se oficializará el próximo domingo 7 de septiembre en el Vaticano , se ha llevado todos los títulos y flashes en esta parte del mundo, por decirlo de algún modo, Y es que la historia del popularmente conocido como " Influencer de Dios" emociona y moviliza a miles de fieles . En Mendoza ya se está construyendo la primera capilla en honor a Acutis del mundo.

Sin embargo, Acutis -también llamado el "Santo de Internet" - no será santificado en soledad. Porque el Papa León XIV declarará santo también a Pier Giorgio Frassati . "Tienen muchas similitudes las vidas de Frasatti y la de Acutis . Frasatti también falleció joven, con 24 años , y fue muy deportista ", destacó el cura mendocino Osvaldo Scandura , ya nombrado párroco de la futura Capilla Carlo Acutis , que estará en Mendoza y quien concelebrará la misa de santificación de Acutis en el Vaticano .

Pier Giorgio Frassati nació en Turín (Italia) , en 1901 . Al igual que Carlo Acutis , la posición de su familia era por demás acomodada. Alfredo , su padre, era senador liberal , periodista , propietario del periódico "La Stampa" y fue trasladado a Berlín como embajador de Italia . Su madre , en tanto, era una pintora muy reconocida y cuyas obras maravillaban a mismísimo rey de Italia, Víctor Manuel III .

Otra similitud entre las vidas de Acutis y de Frassati es que ninguna de las familias tenía una vinculación o compromiso marcado y notorio con la religión .

De chico, Pier Giorgio Frassati intentó "romper" para su vida con el modelo y los estereotipos que imperaban en su casa. Incluso, no se sentía muy cómodo con la clase social a la que pertenecía.

Su hermana Luciana, un año más chica que él, fue su gran confidente durante la infancia de Pier Giorgio. Y su sostén ante los contrastes y cortocircuitos con sus padres.

Tras completar el bachillerato en el Instituto Social de los Padres Jesuitas, estudió Ingeniería Mecánica, especializado en minería. Su objetivo, desde el principio, fue estar cerca de los mineros, uno de los trabajadores más precarizados y explotados por entonces.

Santos: quién fue Pier Giorgio Frassati, a quien canonizarán junto al "Influencer de Dios" y sus dos milagros

A lo largo de su efímera vida -Frassati falleció a los 24 años (recibió su título de ingeniero "post mortem" y en "honoris causa")-, siempre se destacó por su caridad y entera predisposición para acompañar a los pobres y vulnerables. Además, entregó su vida al amor por la oración y por la eucaristía.

Mientras que en su hogar, y evidentemente contrariado, Alfredo Frassati acusaba a su hijo de "inútil" y "holgazán" -ya que, nobleza obliga, no se destacaba precisamente por ser un estudiante destacado, a juzgar por sus resultados, Pier Giorgio se destacaba por su constante sonrisa, buen humor y entrega a quienes más lo necesitaban.

Para ayudar a los desvalidos, Frassati se inscribió prácticamente en todas las asociaciones católicas existentes para los laicos (Conferencia de San Vicente, la Acción Católica, la FUCI y en cualquier sitio donde existiera necesidad y precisaran de su asistencia).

Santos: quién fue Pier Giorgio Frassati, a quien canonizarán junto al "Influencer de Dios" y sus dos milagros

"Transportes Frassati"

Mientras que en su casa era visto como un "holgazán", los amigos de Pier Giorgio Frassati también tenían un mote para él, y en tono humorístico. Lo llamaban "Empresa Transportes Frassati", ya que siempre se las rebuscaba para ir a las afueras y suburbios de Turín y les llevaba comida, ropa, mercadería y carbón a quienes vivían en esas zonas carenciadas. Incluso, gastaba en esta ayuda todo el dinero que su familia le daba (y que luego comenzarían a escatimarle al descubrir a qué los destinaba).

Su obrar y el camino que había elegido para su vida lo acercaron a la espiritualidad de los dominicos. En Berlín conoció al padre Karl Sonnenschein, conocido como "el San Francisco alemán". Y, aunque se planteó a sí mismo convertirse en sacerdote, prontamente abandonó esa idea.

Su amor por la naturaleza, el aire libre y una vida activa desde lo deportivo se manifestaban en la pasión que tenía por la montaña y el alpinismo.

Combinando su permanente ánimo de disfrute y bromista con la devoción y fe religiosa, Pier Giorgio Frassati fundó la "Compañía de los Chicos Fastidiosos". Sus miembros se denominaban a sí mismos como "estafadores y estafadoras".

Cada vez que podían, los "estafadores" hacían viajes -y bromas-. Pero su rasgo distintivo era el vínculo de amistad marcada por el "santo vínculo de la oración y de la fe, siempre alegre".

La muerte de Pier Giorgio Frassati

Hace cien años, en junio de 1925, la familia Frassati estaba preocupada por el estado de salud de la abuela Linda. Mientras toda la atención se enfocaba en la mujer, nadie se percataba de que Pier Giorgio presentaba un incesante dolor de cabeza y que había perdido por completo el apetito (algo por demás llamativo en él).

El mismo día del funeral de la abuela Linda, el 30 de junio de 1925, Pier Giorgio ni siquiera pudo levantarse de su cama para asistir. Y el 4 de julio, con solo 24 años, Frassati falleció como consecuencia de una poliomielitis fulminante.

Como ocurrió tras la muerte de Carlo Acutis en 2006 (falleció con 15 años y como consecuencia de una leucemia), miles de personas asistieron al funeral de Frassati. Y la mayoría eran aquellos pobres de Turín a quienes había ayudado materialmente.

Santos: quién fue Pier Giorgio Frassati, a quien canonizarán junto al "Influencer de Dios" y sus dos milagros

Los dos milagros que le atribuyen a Frassati y por los que será santificado

La santificación de Pier Giorgio Frassati, que se realizará el 7 de septiembre en el Vaticano, llega tras la confirmación de dos milagros que la Iglesia adjudica al joven italiano. Ya había sido beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1990.

El primero de ellos se remonta a 1933 y tiene que ver con la curación de Domenico Sellan. Se trata de un hombre italiano, quien sufría de tuberculosis ósea terminal y estaba paralizado. Perdido por perdido, un sacerdote le llevó una imagen de Pier Giorgio Frassati y una oración.

Santos: quién fue Pier Giorgio Frassati, a quien canonizarán junto al "Influencer de Dios" y sus dos milagros

Tiempo después Sellan se recuperó por completo y vivió 35 años más. La Iglesia reconoció este milagro en 1989.

El segundo de los milagros tuvo como protagonista al entonces seminarista (quien luego se consagró como cura) Juan Manuel Gutiérrez y se remonta a 2017.

Gutiérrez había sufrido un desgarro grave en el tendón de Aquiles mientras jugaba al básquet. Después de rezar una novena a Pier Giorgio Frassati, Gutiérrez sintió una sensación de calor en su tobillo y la lesión desapareció.

Los médicos no encontraron rastro alguno de la lesión en un examen posterior, y fue el Papa Francisco quien reconoció este milagro en noviembre de 2024.