El Santos de Neymar va a la carga por un jugador mendocino, mientras Racing analiza la millonaria oferta

El club brasileño ofreció una gran suma por Marco Di Cesare, defensor mendocino de Racing Club y la Academia analiza una contraoferta para retener al joven.

Marco Di Cesare, defensor mendocino de Racing que es pretendido por el Santos de Neymar

El Santos, club brasileño donde brilla Neymar y que recientemente oficializó al argentino Juan Pablo Vojvoda como su DT, solicitó formalmente la contratación de Marco Di Cesare, defensor de 22 años nacido en Mendoza, que se consolidó como titular en la zaga de Racing.

La propuesta económica es millonaria, con variables que podrían elevar la cifra según objetivos y rendimiento del jugador. Esta oferta refleja el interés concreto del club brasileño por sumar un defensor joven, con proyección, para ayudar a sacar del pozo a un equipo que pelea el descenso en el Brasileirao.

La oferta millonaria del Santos y la respuesta de Racing Frente a la propuesta, que consiste en unos 4 millones de dólares por el 70% del pase de Di Cesare, Racing prepara su contraoferta. El club de Avellaneda pretende asegurar la permanencia del defensor hasta fin de año y mejorar las condiciones económicas de cualquier eventual transferencia futura.

Lo cierto es que negociación entre ambas instituciones se desarrolla con prudencia, priorizando tanto el beneficio económico como el deportivo, ya que el mendocino no se marchará por menos de 6 o 7 millones por el 70% del pase.

santosfc_539473005_18520896934031991_3114573358697374674_n Juan Pablo Vojvoda, nuevo DT del Santos de Neymar Desde Brasil no son optimistas con el cierre del pase antes del 30 de agosto, pero si los paulistas mejoran la oferta, Marco Di Cesare podría emigrar de Racing a pocas semanas del cruce trascendental por los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Vélez.

Por otro lado, el zaguero no solo es pretendido por el Peixe, sino que el Cagliari de la Serie A italiana manifestó interés en ficharlo y podrían abonar los 6.5 millones que el equipo de Gustavo Costas pidió por él. Marco Di Cesare, defensor mendocino de Racing que es pretendido por el Santos de Neymar Marco Di Cesare, defensor mendocino de Racing que es pretendido por el Santos de Neymar Recordemos que Di Cesare arribó a la Academia en enero de 2024, donde disputó un total de 58 compromisos, en los que anotó 2 goles, dio una asistencia y ganó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana y la Recopa.