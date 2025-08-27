River Plate enfrenta a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina: hora, TV, formaciones

El Estadio Malvinas Argentinas vuelve a ser sede de un partido importante del fútbol local. Este jueves, desde las 21.15 horas, el máximo recinto de la provincia será el escenario para el duelo de octavos de final de la Copa Argentina entre River Plate y Unión de Santa Fe.
Los Millonarios arriban a este encuentro con mayor tranquilidad, después de lo que significó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores en una serie muy pareja con Libertad de Paraguay. En el plano local, mientras tanto, el último antecedente es la igualdad 1 a 1 con Lanús este lunes.
Respecto a ese partido, el entrenador Marcelo Gallardo patea el tablero y mete siete modificaciones, entendiendo que el nivel mostrado no fue el mejor. Así, saldrían Sebastián Boselli, Milton Casco, Juan Portillo, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda y Miguel Borja, siendo reemplazados con las vueltas de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.
Mientras tanto, el DT espera la recuperación de Paulo Díaz, a quién citó y probará a último momento. En caso de no estar en condiciones, su lugar lo ocupará Lautaro Rivero.
El esquema elegido por el Muñeco es el 4-3-3, con Salas y Colidio asistiendo a la referencia de área Sebastián Driussi, y con un elenco más ofensivo y con vértigo.
Unión, por su parte, no atraviesa el mejor presente y ganó uno de sus últimos cinco encuentros. La importante victoria ante Instituto por 4 a 0 resalta entre una serie de choques con baja producción.
Sin embargo, los de Leonardo Madelón sueñan con dar el gran golpe y seguir con vida en la Copa Argentina, donde arribaron a los octavos de final tras superar a Colegiales por 3 a 1 y a Rosario Central en los disparos desde el punto del penal.
Probables formaciones de River Plate - Unión de Santa Fe:
River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Datos del partido:
Estadio: Malvinas Argentinas.
Árbitro: Andrés Gariano.
Hora: 21.15.
TV: TyC Sports.
Minuto a minuto y estadísticas: