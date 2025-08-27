River Plate enfrenta a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina: hora, TV, formaciones

River Plate juega este jueves a las 21.15 horas en el estadio Malvinas Argentinas ante Unión de Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El Estadio Malvinas Argentinas vuelve a ser sede de un partido importante del fútbol local. Este jueves, desde las 21.15 horas, el máximo recinto de la provincia será el escenario para el duelo de octavos de final de la Copa Argentina entre River Plate y Unión de Santa Fe.

Los Millonarios arriban a este encuentro con mayor tranquilidad, después de lo que significó la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores en una serie muy pareja con Libertad de Paraguay. En el plano local, mientras tanto, el último antecedente es la igualdad 1 a 1 con Lanús este lunes.

image Respecto a ese partido, el entrenador Marcelo Gallardo patea el tablero y mete siete modificaciones, entendiendo que el nivel mostrado no fue el mejor. Así, saldrían Sebastián Boselli, Milton Casco, Juan Portillo, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda y Miguel Borja, siendo reemplazados con las vueltas de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Mientras tanto, el DT espera la recuperación de Paulo Díaz, a quién citó y probará a último momento. En caso de no estar en condiciones, su lugar lo ocupará Lautaro Rivero.

El esquema elegido por el Muñeco es el 4-3-3, con Salas y Colidio asistiendo a la referencia de área Sebastián Driussi, y con un elenco más ofensivo y con vértigo.