27 de agosto de 2025 - 21:00

River Plate enfrenta a Unión de Santa Fe por la Copa Argentina: hora, TV, formaciones

River Plate juega este jueves a las 21.15 horas en el estadio Malvinas Argentinas ante Unión de Santa Fe, por los octavos de final de la Copa Argentina.

River Plate enfrenta a Unión en Mendoza

Los Andes | Redacción Deportes
River Plate se prepara para jugar con Unión

Marcelo Gallardo mantiene una duda para los once de River Plate en Mendoza

River Plate quiere cortar con seis partidos sin ganar en el Malvinas Argentinas

River Plate en el estadio Malvinas Argentinas: racha negativa y decepciones

Respecto a ese partido, el entrenador Marcelo Gallardo patea el tablero y mete siete modificaciones, entendiendo que el nivel mostrado no fue el mejor. Así, saldrían Sebastián Boselli, Milton Casco, Juan Portillo, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza, Matías Galarza Fonda y Miguel Borja, siendo reemplazados con las vueltas de Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

El esquema elegido por el Muñeco es el 4-3-3, con Salas y Colidio asistiendo a la referencia de área Sebastián Driussi, y con un elenco más ofensivo y con vértigo.

Unión, por su parte, no atraviesa el mejor presente y ganó uno de sus últimos cinco encuentros. La importante victoria ante Instituto por 4 a 0 resalta entre una serie de choques con baja producción.

Sin embargo, los de Leonardo Madelón sueñan con dar el gran golpe y seguir con vida en la Copa Argentina, donde arribaron a los octavos de final tras superar a Colegiales por 3 a 1 y a Rosario Central en los disparos desde el punto del penal.

Probables formaciones de River Plate - Unión de Santa Fe:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Datos del partido:

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Andrés Gariano.

Hora: 21.15.

TV: TyC Sports.

Minuto a minuto y estadísticas:

