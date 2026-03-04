Eduardo Coudet asumió en River Plate y hoy dirigirá su primera practica: "No vine a un cumpleaños"

Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de River Plate , asumiendo la difícil tarea de suceder a Marcelo Gallardo . En su primer contacto con la prensa, el "Chacho" marcó la cancha con un mensaje directo: exigirá una competencia interna feroz para recuperar el nivel de un equipo que hoy marcha sexto.

El flamante DT no llegó en silencio y reveló que se comunicó con Gallardo antes de firmar su contrato , agradeciéndole por sus palabras. A pesar de su reputación carismática, advirtió a los jugadores que no siempre es simpático y que su llegada no es un "cumpleaños", estableciendo un tono de exigencia profesional máxima para el plantel.

En su primera conferencia de prensa, el entrenador reveló que mantuvo un contacto previo con el técnico más ganador de la historia del club: "Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y le agradezco por sus palabras de corazón ", aseguró ante los medios. El gesto marca el inicio de una etapa donde el respeto por el pasado reciente se mezcla con la urgencia de cambiar el presente deportivo.

Coudet fue contundente respecto a lo que espera encontrar en el vestuario a partir de esta tarde: "Necesitamos levantar el nivel de todos" , disparó sobre la situación actual del equipo, que marcha sexto en su zona del torneo local.

El DT no ocultó su fuerte personalidad: "Tengo mi carácter y no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños", aseguró respecto al trato con los jugadores, marcando así una estrategia para revertir la crisis en base a un mecanismo de inestabilidad competitiva. Al plantear una competencia interna feroz, el técnico busca eliminar la zona de confort en la que pueden haber caído algunos futbolistas tras la salida de un líder histórico como Gallardo.

Según su visión, elevar la vara de la exigencia diaria es el único motor capaz de reactivar el "ADN" de un club que define como un "monstruo". Esta presión interna funciona como un catalizador para que el rendimiento individual suba por necesidad de supervivencia en el once titular.

Estilo de juego y objetivos para el 2026

En cuanto a su propuesta futbolística, el "Chacho" adelantó que buscará equipos físicos, agresivos y protagonistas, con un espacio importante para los juveniles del club: "Siempre trabajé con jóvenes e intentado potenciarlos. Mi obsesión es tratar de hacerlos mejor", afirmó sobre su plan de trabajo integral en Ezeiza. A su vez, el DT no se atará a esquemas rígidos, sino que los variará según el rival y el momento de sus jugadores.

El debut oficial está programado para el jueves 12 de marzo, cuando River visite a Huracán por el Torneo Apertura. Este tiempo extra, generado por el paro del fútbol argentino, le permitirá a Coudet imprimir su sello en los entrenamientos que comienzan hoy mismo a las 16:30. Además del campeonato local, el gran objetivo internacional será la Copa Sudamericana, cuya fase de grupos iniciará en el mes de abril.