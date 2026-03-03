Daniel Vila rompió el silencio sobre Sebastián Villa y asegura que su pase a River depende de una promesa

Daniel Vila confirmó que no existe una cláusula de seis millones de dólares y que la salida del delantero hacia Núñez está supeditada a un acuerdo de palabra previo.

El futuro de Sebastián Villa vuelve a sacudir el mercado de pases del fútbol argentino. Tras el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia y River, Daniel Vila aclaró las condiciones para la salida del atacante colombiano. La negociación no se centra únicamente en cifras, sino en un compromiso personal asumido por el presidente con el futbolista.

El interés de River por el exjugador de Boca no es nuevo. Durante el último libro de pases, el futbolista presionó para vestir la banda roja, pero las diferencias económicas impidieron el traspaso. Ahora, con la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, el nombre del colombiano vuelve a figurar como una prioridad para reforzar el ataque del equipo de Núñez.

Daniel Vila, presidente de la Lepra mendocina, fue tajante al explicar la situación contractual actual. Desmintió la existencia de una cláusula de rescisión de seis millones de dólares, un dato que circulaba con fuerza. El dirigente aseguró que el jugador permanecerá en Mendoza, al menos, hasta mediados de este año, respetando la estructura del actual torneo.

Embed DANIEL VILA: "LO DE VILLA NO DEPENDE DE MI, SINO DE RIVER"



Declaración exclusiva del presidente de Independiente Rivadavia en la transmisión de La Página Millonaria. pic.twitter.com/rqxnDSF9KE — La Página Millonaria (@RiverLPM) March 3, 2026 Las condiciones de Daniel Vila para el traspaso de Villa La llave de la operación no reside en un contrato blindado, sino en la ética de la negociación. El máximo mandatario del club mendocino explicó que empeñó su palabra con Villa cuando este llegó a la institución por un año. El acuerdo consistía en buscar juntos la opción que más beneficiara a ambas partes, lo que permitió que el delantero se quedara seis meses más tras rechazar ofertas del exterior.

Este mecanismo de salida responde a una gestión de compromiso personal más que a una mera transacción financiera. Al no existir una cláusula de salida fija, el precio final es el resultado de una negociación directa entre los clubes. La razón detrás de este modelo es la necesidad de Independiente Rivadavia de mantener competitividad en el corto plazo, asegurando la permanencia de su figura hasta el receso de invierno, mientras se garantiza al jugador una vidriera para su eventual salto a River.