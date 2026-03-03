3 de marzo de 2026 - 12:19

Daniel Vila rompió el silencio sobre Sebastián Villa y asegura que su pase a River depende de una promesa

Daniel Vila confirmó que no existe una cláusula de seis millones de dólares y que la salida del delantero hacia Núñez está supeditada a un acuerdo de palabra previo.

Sebastián Villa en el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia contra River.

Sebastián Villa en el empate 1-1 entre Independiente Rivadavia contra River.

El interés de River por el exjugador de Boca no es nuevo. Durante el último libro de pases, el futbolista presionó para vestir la banda roja, pero las diferencias económicas impidieron el traspaso. Ahora, con la llegada de Eduardo Coudet a la dirección técnica, el nombre del colombiano vuelve a figurar como una prioridad para reforzar el ataque del equipo de Núñez.

Daniel Vila, presidente de la Lepra mendocina, fue tajante al explicar la situación contractual actual. Desmintió la existencia de una cláusula de rescisión de seis millones de dólares, un dato que circulaba con fuerza. El dirigente aseguró que el jugador permanecerá en Mendoza, al menos, hasta mediados de este año, respetando la estructura del actual torneo.

Las condiciones de Daniel Vila para el traspaso de Villa

La llave de la operación no reside en un contrato blindado, sino en la ética de la negociación. El máximo mandatario del club mendocino explicó que empeñó su palabra con Villa cuando este llegó a la institución por un año. El acuerdo consistía en buscar juntos la opción que más beneficiara a ambas partes, lo que permitió que el delantero se quedara seis meses más tras rechazar ofertas del exterior.

Este mecanismo de salida responde a una gestión de compromiso personal más que a una mera transacción financiera. Al no existir una cláusula de salida fija, el precio final es el resultado de una negociación directa entre los clubes. La razón detrás de este modelo es la necesidad de Independiente Rivadavia de mantener competitividad en el corto plazo, asegurando la permanencia de su figura hasta el receso de invierno, mientras se garantiza al jugador una vidriera para su eventual salto a River.

Sebastián Villa
Villa retornó a la Lepra

Villa retornó a la Lepra

A pesar de los rumores que vinculaban a Villa con un posible regreso a la Ribera tras la liberación de un cupo por la salida de Lucas Blondel, Daniel Vila fue contundente: “No, es un rumor, no hay nada de cierto. Lo desmiento categóricamente. Villa es jugador de Independiente Rivadavia y veremos cuando se abra el libro de pases”.

Por su parte, el propio futbolista optó por la cautela tras el último encuentro, afirmando que su representante es quien maneja las gestiones mientras él se enfoca en el presente. El desenlace de esta historia parece estar escrito para el próximo mercado de junio. Con el compromiso del presidente de facilitar la salida y el interés del club de Núñez, resta que las partes alcancen el equilibrio económico que faltó anteriormente. Mientras tanto, Villa seguirá portando la cinta de capitán en Mendoza a la espera de que se concrete el pacto que lo llevaría al Monumental.

