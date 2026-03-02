Noche de examen mayor: Independiente Rivadavia quiere reafirmarse ante un River golpeado

El equipo de Alfredo Berti, líder y revelación del campeonato, enfrenta a un River que atraviesa un momento de transición y busca recuperar su identidad tras la salida de Marcelo Gallardo.

De a poco el Malvinas se fue colmando para el duelo entre la Lepra y el Millo. Cuando entró la hinchada Azul ensombreció a la del Millo.

De a poco, el estadio mundialista comenzó a poblarse mientras crecía la expectativa en el Parque General San Martín y la fiesta en el Parque se fue armando de a poco para el equipo de Alfredo Berti.

Entre aplausos y algunas gastadas de simpatizantes de Independiente Rivadavia, el plantel de River ingresó a la zona de vestuarios en medio de un clima que mezcló respeto y rivalidad. Una previa que anunciaba lo que se viviría en el duelo por la 8va fecha de la Liga Profesional.

image Independiente Rivadavia vs River Plate Marcelo Alvarez En las inmediaciones del parque, los hinchas azules coparon los alrededores con el clásico “¡Vamo’ Lepra, vamo’!....”, tiñendo la previa de fervor y pertenencia. El merchandising también dijo presente, con camisetas, banderas y recuerdos que acompañaron la ilusión.

River de capa caída Sobre el cielo mendocino, una luna llena ,casi como un cíclope atento, vigiló una noche que puede resultar especial tanto para el equipo de Alfredo Berti como para este River que intenta levantarse tras el alejamiento de Marcelo Gallardo.

image Se sostiene que Mendoza es tierra fértil para el conjunto de Núñez, donde el Muñeco supo celebrar momentos históricos. Sin embargo, esta vez el Millonario llega golpeado, de la mano del Pichi Escudero, mientras la dirigencia aguarda la llegada de Chacho Coudet para que tome las riendas del plantel.