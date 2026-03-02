Liga de fútbol española: Festeja el Barcelona porque Real Madrid cayó ante Getafe

Fútbol . Real Madrid cayó este lunes como local ante el Getafe por 1-0 en un encuentro correspondiente a la vigésimo sexta fecha de la Liga de España de Fútbol, llevado a cabo en el estadio Santiago Bernabéu.

El único gol de encuentro para la visita lo convirtió el jugador de fútbol de Uruguay, Martín Satriano, a los 39 minutos del primer tiempo.

Además, ambos equipos debieron disputar los instantes finales del duelo con un hombre menos por las expulsiones del argentino Franco Mastantuono en el cuadro “merengue”, a los 50 minutos de la segunda parte, y Adrián Liso, a los 52’ del mismo periodo.

Con este resultado, el conjunto comandado por el español Álvaro Arbeloa perdió tres puntos fundamentales en la lucha por el título de liga y quedó como escolta a 4 unidades del líder, Barcelona, que viene de golear por 4-1 al Villarreal.

Por su parte, Getafe alcanzó la undécima posición con 32 puntos, mientras se prepara para recibir al Real Betis, el próximo domingo desde las 12:15.

En una primera parte que ofrecía pocas emociones, el mediocampista uruguayo del Getafe, Satriano, capturó una pelota en el borde del área y con un remate de volea venció al arquero Thibaut Courtois, que nada pudo hacer ante la potencia del disparo.

El entrenador de la Casa Blanca movió el banco tratando de buscar la igualdad y, no solo que no la consiguió, sino que se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Mastantuono, quien había ingresado a los 24 minutos, debido a presuntos insultos al árbitro Alejandro Muñíz Ruiz.

El surgido en River, rezagado en el último tiempo en las consideraciones de Arbeloa, atraviesa un complicado momento en la institución en la que la falta de regularidad por lesiones, se combinó con un flojo desempeño y ahora sumó un nuevo episodio que lo marginará del próximo cotejo frente al Celta de Vigo.

De esta manera, el Real Madrid acumula dos derrotas consecutivas y comienza a peligrar la lucha por el campeonato. Si bien se encuentra a 4 puntos del Barcelona, el cuadro azulgrana mostró mayor regularidad y mejor desempeño en los últimos partidos.