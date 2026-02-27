Ídolas del futuro: el fútbol femenino de Mendoza se proyecta a las grandes ligas

Con 150 jugadoras de toda la provincia se realizó el Showcase 2026 de Ídolas del Futuro, programa creado por Florencia Barbera e impulsado por Grupo Broda. Este proyecto confirma que con apoyo el talento local no tiene límites.

Entrenadores y reclutadores de Argentina, México y Estados Unidos observaron a las jugadoras, entre ellos representantes del Club Atlético Huracán, universidades norteamericanas y organizaciones internacionales. El diagnóstico fue contundente: hay nivel en el fútbol femenino de Mendoza, hay proyección y hay futuro.

La primera jornada se realizó en el predio de Godoy Cruz Antonio Tomba en Coquimbito. La segunda marcó un hito: visorías en el Estadio Malvinas Argentinas, algo inédito para el fútbol femenino provincial. Y un mensaje claro: el escenario también cambió. En el evento estuvo presente la Vicegobernadora Hebe Casado y destacadas personalidades del mundo deportivo.

image Los entrenamientos se llevaron a cabo en el estadio mundialista, el Malvinas Argentinas. Gentileza Un programa que apunta a la élite del fútbol femenino Ídolas del Futuro -ideada y desarrollada por Florencia Barbera- nació para cubrir una deuda histórica: la falta de oportunidades y visibilidad de las jugadoras de fútbol femenino. En 2025, cinco jugadoras ya vivieron una experiencia de alto rendimiento en España con un equipo técnico integral. Hoy, nuevas futbolistas están en etapa de evaluación para dar ese salto.

Más que un evento deportivo, el Showcase fue una plataforma de oportunidades concretas. Durante ambas jornadas, las jugadoras fueron observadas por entrenadores y reclutadores de clubes profesionales y organizaciones internacionales. Entre ellos, representantes del Club Atlético Huracán, Club San Luis, universidades de Estados Unidos y la escuela de formación Portero a Portero. También estuvo presente Martín Irusta, representante de Hat Trick, quien destacó el nivel exhibido por las futbolistas mendocinas.

image El programa ha dado la oportunidad a las jugadoras de disfrutar y profesionalizarse internacionalmente. Gentileza Un puente hacia donde antes no había camino El proyecto transita su segunda edición consolidando continuidad y crecimiento. En 2025, cinco jugadoras viajaron a España para realizar un proceso de entrenamiento de alto rendimiento, integrando un plantel interdisciplinario compuesto por director técnico, preparador físico, kinesiólogo y nutricionista. La experiencia no solo fortaleció su rendimiento deportivo, sino también su formación profesional y mentalidad competitiva. Algunas de ellas continúan en diálogo para nuevas oportunidades internacionales.