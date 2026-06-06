La Selección Argentina superó 2 a 0 a su par de Honduras sin despeinarse

La Selección Argentina superó 2 a 0 a Honduras en su primer amistoso preparatorio para el Mundial 2026. Fue en Texas, ante más de 90 mil personas. Lautaro Martínez abrió la cuenta de penal, y Giuliano Simeone convirtió el segundo. Lionel Messi se quedó en el banco de los suplentes.

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El elenco de Lionel Scaloni fue claramente superior a su contrincante. Dominó de principio a fin el balón , que rodó con precisión a lo largo y ancho del campo de juego. En ese sentido, fue clave la predisposición de Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Valentín Barco para conectar en la mitad del terreno. A ese tridente se le sumó un cuarto hombre: Thiago Almada.

Por momentos pareció que tener tanto la pelota aburguesó al equipo, que no buscó el arco de enfrente con ahínco. Por el contrario, parecía que cada ataque se diluía en la zona de la definición. Sin embargo, la realidad es que Argentina sabía que alcanzaba con acelerar un poco para lastimar a Honduras. Por eso su tranquilidad confundida con tibieza.

Desde la idea, es digno de destacar que el cuadro nacional buscó apretar en cada salida rival , Lautaro Martínez y el incansable Giuliano Simeone fueron la punta de lanza de esa tarea, logrando recuperar con rapidez el esférico la mayoría de las veces para luego fomentar la asociación libre entre los volantes mencionados.

Así llegó el minuto más importante de la primera mitad. Lo Celso recibió en la puerta del área y reventó el travesaño con un gran disparo, y en la continuidad el defensor Meléndez bajó a Nicolás Tagliafico, cometiendo un claro penal que Lautaro Martínez canjeó por gol sin inconvenientes.

En el tramo inicial del segundo tiempo se dio la acción que coronó el buen trabajo colectivo Albiceleste. Después de varios minutos de monopolio total de la pelota, el Toro Martínez metió el taco para el ingreso desde atrás de Giuliano Simeone, que venció la resistencia del arquero para anotar el 2 a 0.

A partir de la gran cantidad de cambios y la lógica merma física, el trámite decayó bastante en su intensidad. En ese tramo final hubo tiempo y espacio para los debuts de Santiago Beltrán, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, y Joaquín Freitas, jugadores que parecen formar parte del recambio para después del Mundial.

Giuliano Simeone puso el segundo para Argentina:

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Trabajo en equipo para el segundo Albiceleste pic.twitter.com/RAwDSbYgph — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 7, 2026

Triunfo sin ningún tipo de problemas para la Selección Argentina, que entró en la recta final de la preparación de cara a la Copa del Mundo. El martes tocará enfrentar a Islandia para luego enfocar todos los cañones en Argelia, el primer escollo oficial de la competencia.

Formaciones de la Selección Argentina - Honduras:

Argentina (2): Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni

Honduras (0): Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Denil Maldonado, Joseph Rosales; Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga, Rigoberto Rivas,Luis Palma; Dereck Moncada, Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Datos del partido:

Estadio: Kyle Field

Árbitro: Víctor Rivas

Goles: PT: 36' Lautaro Martínez -p-(A). ST: 9' Giuliano Simeone (A)

Cambios: ST: 00' R. De Paul por Barco (A), 00' F. Medina por Tagliafico (A), 00' K. Figueroa por Benguche (H), 16' A. Mac Allister por Almada (A) , 16' E. Fernández por Lo Celso (A), 16' C. Romero por Martínez (A), 16' J. López por Martínez (A), 33' Aguilera por Rivas (H), 33' Miranda por Rosales (H), 33' Benet por Sacaza (H), 35' S. Beltrán por Musso (A), 35' T. Aranda por Palacios (A), 35' N. Capaldo por Simeone (A), 35' Guiti por Palma, 35' Ortiz por Menjivar (H), 35' Canales por Meléndez (H), 40' J. Freitas por Otamendi (A)