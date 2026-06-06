Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos a pocos días del Mundial 2026, y piden la intervención de FIFA

La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán continúa creciendo de forma preocupante a pocos días del Mundial 2026. Lo que nació en lo militar y geopolítico se trasladó al deporte, con negaciones de ingreso al país y diversas complicaciones para parte del staff del combinado de Medio Oriente.

Cuando estalló el conflicto por el estrecho de Ormuz hace pocas semanas, la comunidad internacional del fútbol comenzó a dudar sobre la participación de la Selección de Irán en la Copa del Mundo. Con el lugar para concentrar y los encuentros programados en territorio Norteamericano, era lógico que se pusiera en tela de juicio el viaje.

Sin embargo, después de arduas negociaciones y charlas ambas partes decidieron privilegiar el espectáculo deportivo, aunque con ciertos requisitos. Así, México ofreció Tijuana para armar el centro de entrenamientos de Irán, y Estados Unidos aceptó el ingreso de la delegación para los partidos en Los Ángeles y Seattle.

Pero todo cambió este sábado, cuando los iraníes recibió las visas correspondientes para hacer los trámites migratorios. Después de pelear por la aceptación de varios jugadores que en el pasado habían hecho el servicio militar con la Guardia Revolucionaria, el inconveniente llegó con el staff técnico y administrativo.

Entre otras personas importantes para la logística del plantel nacional, el director ejecutivo Mehdi Kharati, el secretario general de la federación Hedayat Mombini y el director de medios Mohsen Motamedkia siguen sin autorización para ingresar a Estados Unidos.

Para completar el panorama, el embajador persa en México Abolfazl Pasandideh confirmó que Estados Unidos no autorizó la estadía del equipo en su país, por lo que deberán ingresar y salir de dicho territorio dentro del mismo día en el que disputen sus encuentros. Así, sumarán un desgaste muy grande y tendrán problemas organizativos fuertes para cualquier delegación deportiva, como descansar, armar la utilería, comer, y demás detalles.

Ante esta situación, Irán solicitó la intervención de la FIFA a través de un duro comunicado, en el que denuncia que el gobierno de Donald Trump se entrometió en el deporte, rompiendo los acuerdos pre-establecidos y asegurando que “contradice las leyes deportivas internacionales”.