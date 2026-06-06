Alemania pierde a una de sus joyas: Lennart Karl se queda afuera del Mundial 2026

Cuando sólo restan días para el comienzo del Mundial 2026, la Selección de Alemania recibió una noticia que alteró sus planes. Lennart Karl, una de las mayores apariciones del fútbol alemán en la última temporada, quedó descartado para e l torneo tras sufrir una grave lesión muscular durante un entrenamiento.

El mediocampista ofensivo del Bayern Múnich se lesionó en la práctica realizada en Chicago, donde el equipo de Julian Nagelsmann ultimaba detalles antes del amistoso frente a Estados Unidos . Los estudios médicos confirmaron una rotura en el cuádriceps izquierdo, una dolencia que le impedirá llegar en condiciones al certamen y que obligó al cuerpo técnico a realizar una modificación de última hora en la convocatoria.

La ausencia de Karl representa un duro revés para Alemania. Con apenas 18 año s, el futbolista se había convertido en una de las revelaciones de la temporada gracias a sus a ctuaciones con el Bayern, donde mostró personalidad, desequilibrio y una notable capacidad para influir en ataque. Su crecimiento lo había llevado a ganarse un lugar dentro de la consideración de Nagelsmann, que veía en él una pieza capaz de aportar frescura y creatividad en el Mundial.

El entrenador no ocultó su decepción por la noticia y destac ó tanto las cualidades futbolísticas como humanas del joven talento. Más allá de la frustración por perderse la cita mundialista, el seleccionador remarcó que su edad le permitirá tener nuevas oportunidades en el futuro.

Para cubrir la vacante, el DT decidió convocar a Assan Ouédraogo, otra de las promesas que ilusionan al fútbol germano. El mediocampista del RB Leipzig ya tuvo sus primeros pasos en la selección mayor y llega respaldado por un destacado recorrido en las categorías juveniles, donde fue campeón mundial y europeo Sub-17.

image Quien sustituirá a Karl en el plantel, también representa el futuro del fútbol alemán, Assan Ouédraogo, de solo 20 años. Gentileza.

La nueva generación alemana toma protagonismo

La decisión también refleja la apuesta de Nagelsmann por una nueva generación de futbolistas que busca devolver a Alemania al protagonismo internacional. Si bien la pérdida de Karl supone un golpe importante, el cuerpo técnico considera que Ouédraogo posee condiciones similares para aportar dinamismo y atrevimiento en la mitad de la cancha.

image Para el entrenador Nagelsmann y el cuerpo técnico, la baja de Karl supone un golpe importante. Gentileza.

La lesión se produce en un momento sensible de la preparación, cuando el equipo se encuentra ajustando los últimos detalles antes del debut mundialista. Alemania iniciará su participación en el Grupo E frente a Curazao y luego se medirá con Costa de Marfil y Ecuador, con el objetivo de avanzar a las rondas decisivas y volver a pelear por el título.

La baja de Karl modifica el panorama inmediato de la selección, pero también deja en evidencia la profundidad de una cantera que sigue produciendo talentos de primer nivel. Mientras una de sus grandes promesas deberá esperar para cumplir el sueño mundialista, otra tendrá la oportunidad de dar un paso al frente en el escenario más importante del fútbol.