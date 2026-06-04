Donald Trump aseguró que Irán permitirá a Estados Unidos "recuperar material nuclear enterrado"

Donald Trump afirmó que Irán aceptó el “ingreso de personal estadounidense para recuperar material nuclear enterrado” una vez que termine la guerra. Según explicó, la operación se realizaría en coordinación con las autoridades iraníes y formaría parte de un entendimiento posterior al conflicto.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente también aseguró que las conversaciones entre ambos países avanzan y no descartó que se alcance un acuerdo provisorio en los próximos días. "Es muy, muy difícil de conseguir... pero quiero hacerlo" , comentó a los reporteros en la Casa Blanca.

Por otra parte, afirmó que, a pesar de los recientes ataques en la región, podría lograrse un acuerdo provisional "durante el fin de semana", pues las actuales conversaciones están avanzando.

"La negociación en sí misma ha ido muy bien. En realidad, muy bien. Incluso si ocurre, y podría no ocurrir, pero si pasa, podría pasar, digamos, el fin de semana" , agregó.

El presidente estadounidense continuó: "Un cese al fuego en ese lugar es muy distinto a un cese al fuego en otras partes del mundo. Saben, yo diría que en esa parte del mundo, un cese al fuego es cuando uno dispara de forma más moderada".

Por otra parte, Trump comentó que los funcionarios iraníes cambiaron de parecer en un par de ocasiones. "Así como está la situación ahora, iremos allá en algún momento en un futuro no muy lejano", subrayó.

Netanyahu minimizó que Trump le haya dicho que está "jodidamente loco"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, restó importancia este miércoles a los recientes comentarios del norteamericano, quien admitió haberlo calificado como "jodidamente loco" durante una conversación telefónica vinculada a la situación en el Líbano.

"Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común", afirmó Netanyahu durante una entrevista con la cadena CNBC.

El líder israelí destacó que, más allá de las diferencias puntuales, ambos gobiernos mantienen coincidencias en los temas centrales de la agenda internacional, especialmente en relación con Irán y su programa nuclear.

"Esta ha sido una relación estupenda, porque Trump ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Él me respeta, y yo a él", sostuvo.