EA Sports FC volvió a hacer su predicción para el Mundial 2026 y eligió al próximo campeón: "Es..."

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026 , una publicación de EA Sports FC volvió a captar la atención de los fanáticos del fútbol. La desarrolladora detrás de uno de los videojuegos deportivos más populares del planeta realizó una nueva simulación del Mundial 2026 y aseguró que la selección de España sería la encargada de levantar el trofeo en Estados Unidos, México y Canadá.

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El anuncio rápidamente se volvió viral debido a un dato que alimenta la curiosidad de los seguidores del deporte: las simulaciones previas de la franquicia habían acertado a los últimos cuatro campeones del mundo . Por ese motivo, la nueva predicción generó una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

La predicción que revolucionó las redes

La cuenta oficial de EA Sports FC compartió un mensaje que despertó el interés de millones de usuarios. “Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España”, publicó la empresa junto a una imagen de jugadores de la selección española celebrando dentro del videojuego.

Selección de España Gentileza

La publicación no tardó en multiplicarse entre aficionados y medios especializados, especialmente por el historial que la saga acumuló en los últimos años con sus simulaciones mundialistas.

Los cuatro aciertos que respaldan la fama del simulador

La repercusión de esta nueva predicción se explica por un antecedente llamativo. En las ediciones anteriores de la Copa del Mundo, las simulaciones del videojuego señalaron como campeones a la Selección de España en 2010, la Selección de Alemania en 2014, la Selección de Francia en 2018 y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

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Esa cadena de aciertos convirtió a las simulaciones de la franquicia en una curiosidad seguida de cerca por los fanáticos cada vez que se aproxima una nueva Copa del Mundo.

Paul Pogba con la Copa del Mundo (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

España aparece como favorita en el videojuego

Para la edición de 2026, el simulador eligió nuevamente a la selección española. El combinado europeo atraviesa una etapa de renovación con una generación de futbolistas jóvenes que logró posicionarlo entre los equipos más competitivos del panorama internacional.