2 de junio de 2026 - 18:08

Marcelo Bielsa sufre en la previa del Mundial 2026: se lesionó una figura de Uruguay y se pierde la Copa

El futbolista sufrió un desgarro en el gemelo que lo deja afuera de los 26 convocados. Su reemplazo podría estar en el fútbol argentino.

Se lesionó una figura de Uruguay y se pierde el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La noticia cayó como un balde de agua fría en el búnker charrúa. El futbolista del Flamengo de Brasil, una de las grandes debilidades futbolísticas de Marcelo Bielsa por su capacidad de desequilibrio y jerarquía en tres cuartos de cancha, se perfilaba como una pieza inamovible en el once titular para el debut del próximo 15 de junio ante Arabia Saudita.

De Arrascaeta no estará en el Mundial 2026:

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La mala fortuna parece ensañarse con el mediocampista de 32 años. Cabe recordar que De Arrascaeta venía de recuperarse a contrarreloj de una fractura de clavícula sufrida a finales de abril en un duelo de Copa Libertadores. Tras una intervención quirúrgica y un esfuerzo enorme para meterse en la lista definitiva de 26 convocados, esta nueva dolencia muscular destruye por completo su sueño mundialista.

El enganche acumula 59 partidos internacionales, 13 gritos y siete asistencias con la camiseta oriental. Junto al defensor José María Giménez era uno de los dos únicos sobrevivientes del plantel actual que sabían lo que es festejar un gol en una Copa del Mundo.

Debido al reglamento de la FIFA, el cuerpo técnico uruguayo tiene luz verde para realizar una modificación de urgencia en la nómina oficial hasta 24 horas antes del partido inaugural frente a los árabes.

Con este panorama, Bielsa ya trabaja en el sustituto. El nombre que pica en punta es el de Tiago Palacios. El actual futbolista de Estudiantes de La Plata formaba parte de la lista preliminar de 55 preseleccionados y podría meterse como una opción de última hora en el certamen internacional.

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