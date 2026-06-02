Marcelo Bielsa sufre en la previa del Mundial 2026: se lesionó una figura de Uruguay y se pierde la Copa

El futbolista sufrió un desgarro en el gemelo que lo deja afuera de los 26 convocados. Su reemplazo podría estar en el fútbol argentino.

Se lesionó una figura de Uruguay y se pierde el Mundial 2026

La Selección de Uruguay sufrió un duro golpe en la antesala del Mundial 2026, tras confirmarse la lesión de Giorgian De Arrascaeta. El volante sintió un fuerte dolor en el gemelo durante las prácticas y los estudios médicos ratificaron un desgarro que lo margina definitivamente de la cita mundialista.

La noticia cayó como un balde de agua fría en el búnker charrúa. El futbolista del Flamengo de Brasil, una de las grandes debilidades futbolísticas de Marcelo Bielsa por su capacidad de desequilibrio y jerarquía en tres cuartos de cancha, se perfilaba como una pieza inamovible en el once titular para el debut del próximo 15 de junio ante Arabia Saudita.

De Arrascaeta no estará en el Mundial 2026: image

La mala fortuna parece ensañarse con el mediocampista de 32 años. Cabe recordar que De Arrascaeta venía de recuperarse a contrarreloj de una fractura de clavícula sufrida a finales de abril en un duelo de Copa Libertadores. Tras una intervención quirúrgica y un esfuerzo enorme para meterse en la lista definitiva de 26 convocados, esta nueva dolencia muscular destruye por completo su sueño mundialista.

El enganche acumula 59 partidos internacionales, 13 gritos y siete asistencias con la camiseta oriental. Junto al defensor José María Giménez era uno de los dos únicos sobrevivientes del plantel actual que sabían lo que es festejar un gol en una Copa del Mundo.