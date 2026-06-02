Así será el once inicial de la Selección Argentina para el debut oficial en el Mundial 2026

Dos semanas separan a la Selección Argentina del comienzo de su sueño en el Mundial 2026. El próximo martes 16 de junio el elenco Albiceleste dará el puntapié inicial de la defensa de su corona, y Lionel Scaloni ya saca conclusiones respecto al once inicial para ese día.

Hay dos realidades que contemplar antes de analizar la posible formación prevista por el entrenador. Por un lado, las prácticas formales recién están comenzando en estos días, lo que invita a la cautela en relación a lo que pueda observar el cuerpo técnico desde lo futbolístico; Además, hay una fuerte posibilidad de que aparezcan cambios en la lista de convocados producto de las lesiones que aquejan a nada menos que 10 futbolistas.

Sin embargo, a 14 días del primer encuentro por la Copa del Mundo es posible sacar ciertas conclusiones y vaticinar cómo sería el armado de la formación que salte al campo de juego ante Argelia. Respecto al esquema elegido, el técnico se ha inclinado en los últimos tiempos por un 4-4-2 más clásico, buscando mantener la contención y la superioridad numérica en el mediocampo.

En el arco, lo único que puede sacar a Emiliano Martínez es una complicación en la recuperación de su fractura en el dedo anular. Si está bien, no hay dudas que atajará. Inclusive si tiene que inmovilizar esa zona, o aplicar otro método para mitigar el dolor. En caso de no poder hacerlo, el DT deberá elegir entre Musso y Rulli.

Pasando a la línea defensiva, dos jugadores parecen tener titularidad casi asegurada por pasado y presente. Cristian Romero y Nicolás Tagliafico. Es cierto que el Cuti continúa rehabilitándose, pero Scaloni sueña con que pueda llegar en condiciones al debut si mantiene una rutina especial hasta ese día. Respecto al lateral por izquierda, es el único jugador natural en dicho puesto por lo que está dentro del once.

Las incógnitas físicas continúan en el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel y Nahuel Molina deben convencer al DT de que están bien de sus respectivas molestias. En la pelea entre ambos saca ventaja el exBoca, por rendimiento y evolución reciente. Sin embargo, de no verlos bien podrían ser reemplazados por Agustín Giay o Nicolás Capaldo. El segundo zaguero también tiene una disputa interesante entre Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, que se definirá en los amistosos.

De mitad de campo hacia arriba, mucha claridad y una gran pelea:

LAUTARO MARTÍNEZ Lautaro Martínez quiere ser titular en el debut con Argelia Gentileza.

En el mediocampo la situación es más clara. Hay nombres que resultan inamovibles como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, y Rodrigo De Paul. Son el alma de un equipo que ganó todo, y no existen demasiadas dudas de lo que pueden entregar con la Albiceleste. Por otro lado, la lesión de Leandro Paredes desactivó la duda con Enzo. El cuarto integrante de esa mitad de cancha está por definirse, con Thiago Almada como principal opción.

Arriba, la presencia como titular de Lionel Messi es una fija. El capitán y líder realiza un proceso diferente al resto del grupo y llegará en óptimas condiciones para ser el conductor de la ilusión Albiceleste. Su acompañante se definirá en estos días entre Julián Álvarez (dueño del puesto en Eliminatorias), y Lautaro Martínez (mete presión con sus 24 goles y 2 títulos con el Inter).

Así, a 14 días, la Selección Argentina ya tendría más de la mitad del equipo pensado para el debut. Restará conocer si el entrenador planea alguna sorpresa, o si le da lugar a la continuidad de un esquema con intérpretes que salen de memoria.