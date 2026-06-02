Con estreno histórico: se confirmó qué camisetas usará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya sabe que mantos sagrados utilizará en los tres partidos correspondientes al Grupo J de la Copa del Mundo. Histórico debut.

El debut ante Argelia: tradición y el regreso del naranja Para el estreno en el Kansas City Stadium, el equipo de Lionel Scaloni saltará a la cancha con la clásica camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalones y medias azules. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez vestirá un conjunto completamente naranja.

image MUNDIAL 2026. La Selección Argentina y su indumentaria ante Argelia. Gentileza.

Frente a Austria: mismo diseño, cambio para el "Dibu" En la segunda fecha, Argentina repetirá la indumentaria titular (celeste y blanca) ante el combinado europeo. La única variante estética estará en el arco: el arquero argentino dejará el naranja para vestirse totalmente de verde claro.

image MUNDIAL 2026. La Selección Argentina y su indumentaria ante Austria. Gentileza.