2 de junio de 2026 - 09:13

Con estreno histórico: se confirmó qué camisetas usará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya sabe que mantos sagrados utilizará en los tres partidos correspondientes al Grupo J de la Copa del Mundo. Histórico debut.

MUNDIAL 2026.La camiseta alternativa del seleccionado argentino.

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Los Andes | Redacción Deportes
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MUNDIAL 2026. La Selecci&oacute;n Argentina y su indumentaria ante Austria.&nbsp;

MUNDIAL 2026. La Selección Argentina y su indumentaria ante Austria.

El plato fuerte ante Jordania: noche negra en Dallas

El cierre de la primera fase en el Dallas Stadium será histórico. Argentina estrenará su nueva casaca alternativa negra, que cuenta con detalles en azul y celeste, números y escudo en blanco, y sutiles relieves alusivos al fileteado porteño (estilo artístico característico de Buenos Aires) tanto en el diseño como en la nuca. Para este encuentro, "Dibu" Martínez utilizará un uniforme verde, pero en una tonalidad más oscura que el partido anterior.

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MUNDIAL 2026. La Selecci&oacute;n Argentina y su indumentaria ante Jordania. Debut hist&oacute;rico.&nbsp;&nbsp;

MUNDIAL 2026. La Selección Argentina y su indumentaria ante Jordania. Debut histórico.

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