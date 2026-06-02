Con estreno histórico: se confirmó qué camisetas usará la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya sabe que mantos sagrados utilizará en los tres partidos correspondientes al Grupo J de la Copa del Mundo. Histórico debut.
La FIFA confirmó la indumentaria que utilizará la Selección Argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026. Mientras que las dos primeras fechas mantendrán la línea tradicional, el cierre del Grupo J marcará un hito: por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, la Albiceleste lucirá una camiseta alternativa íntegramente negra, dejando de lado el clásico azul marino.
El debut ante Argelia: tradición y el regreso del naranja
Para el estreno en el Kansas City Stadium, el equipo de Lionel Scaloni saltará a la cancha con la clásica camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalones y medias azules. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez vestirá un conjunto completamente naranja.
image
MUNDIAL 2026. La Selección Argentina y su indumentaria ante Argelia.
Gentileza.
Frente a Austria: mismo diseño, cambio para el "Dibu"
En la segunda fecha, Argentina repetirá la indumentaria titular (celeste y blanca) ante el combinado europeo. La única variante estética estará en el arco: el arquero argentino dejará el naranja para vestirse totalmente de verde claro.
image
MUNDIAL 2026. La Selección Argentina y su indumentaria ante Austria.
Gentileza.
El plato fuerte ante Jordania: noche negra en Dallas
El cierre de la primera fase en el Dallas Stadium será histórico. Argentina estrenará su nueva casaca alternativa negra, que cuenta con detalles en azul y celeste, números y escudo en blanco, y sutiles relieves alusivos al fileteado porteño (estilo artístico característico de Buenos Aires) tanto en el diseño como en la nuca. Para este encuentro, "Dibu" Martínez utilizará un uniforme verde, pero en una tonalidad más oscura que el partido anterior.
image
MUNDIAL 2026. La Selección Argentina y su indumentaria ante Jordania. Debut histórico.
Gentileza.