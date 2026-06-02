Primer paso hacia el Mundial 2026: intimidad y detalles del debut de la Selección Argentina en las prácticas

La Selección Argentina trabajó en la ciudad emplazada en el centro de Estados Unidos de cara al inicio del Mundial 2026.

SIEMPRE JUNTOS. Rodrigo De Paul y Lionel Messi, llegando al complejo donde entrenará la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

El sueño mundialista ya está en marcha. Este lunes, bajo un intenso calor, la Selección Argentina completó su primer entrenamiento en el Compass Minerals National Performance Center (predio del Sporting Kansas City), búnker donde se afincará durante toda la Copa del Mundo. Con el debut ante Argelia fijado para el 16 de junio, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni dosificó las cargas en una práctica de baja intensidad que combinó gimnasio y trabajos de campo.

image El primer entrenamiento de Lionel Messi en Estados Unidos de cara al Mundial 2026 con la Selección Argentina. Gentileza.

Mundial 2026: la enfermería de la Selección Argentina A pesar de que los 26 convocados ya están concentrados en Estados Unidos, la gran preocupación de Scaloni pasa por la enfermería. El DT sabe que deberá dosificar minutos en los amistosos previos ante Honduras (sábado 6 en Texas) e Islandia (martes 9 en Alabama) debido a la gran cantidad de futbolistas que llegaron "entre algodones":

Leandro Paredes: Sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho jugando para Boca y apunta a llegar al debut.

Emiliano "Dibu" Martínez: Arribó con un vendaje tras fracturarse un dedo de la mano izquierda con el Aston Villa.

Julián Álvarez y Cristian Romero: En la recta final de sus recuperaciones (un esguince de tobillo y una molestia física, respectivamente).

Bajas por desgarros: Nicolás González, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz (este último con un fuerte golpe en la rodilla). Ante este panorama adverso, el cuerpo técnico ya blindó la lista con una "reserva" de futbolistas (entre los que destacan Giay, Soulé, Perrone y Buendía) listos para meterse en la nómina definitiva ante cualquier imprevisto de último momento. El viernes, la delegación volará a Texas para iniciar la gira de amistosos.