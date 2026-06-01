1 de junio de 2026 - 14:24

Independiente Rivadavia al Mundial 2026: Alex Arce corta una racha de 92 años para el fútbol de Mendoza

El goleador paraguayo rompe una sequía de casi un siglo para los equipos locales y se suma a la lista selecta que integraron figuras de Gimnasia y Godoy Cruz.

Independiente Rivadavia al Mundial: el delantero Alex Arce fue convocado por la Selección de Paraguay.

Independiente Rivadavia al Mundial: el delantero Alex Arce fue convocado por la Selección de Paraguay.

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Roberto Irañeta (Gimnasia y Esgrima) y Constantino Urbieta Sosa (Godoy Cruz), los últimos jugadores del fútbol mendocino en disputar un Mundial.

Roberto Irañeta (Gimnasia y Esgrima) y Constantino Urbieta Sosa (Godoy Cruz), los últimos jugadores del fútbol mendocino en disputar un Mundial.

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Por Nicolás Salas

Alex Arce, el goleador de Independiente Rivadavia, se metió hoy en la historia grande del fútbol mendocino tras ser convocado por la Selección de Paraguay para el Mundial 2026. El delantero de la Lepra fue incluido por Gustavo Alfaro en la nómina definitiva de 26 jugadores que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá.

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El goleador se consolidó como una pieza fundamental en la estructura del equipo mendocino gracias a su regularidad y capacidad goleadora, destacando especialmente en la Copa Libertadores, donde es uno de los máximos artilleros del certamen. Su presencia en el área y su poder de definición fueron argumentos suficientes para que Alfaro lo eligiera sobre otros atacantes.

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Los antecesores de 1934 y el regreso de la Albirroja

Con esta convocatoria, el artillero paraguayo logró romper una racha de 92 años para el fútbol local. Es el primer representante de un club mendocino en formar parte de la máxima cita del fútbol mundial desde el campeonato de Italia 1934. Aquella vez, la provincia aportó dos nombres a la Selección argentina que marcaron el inicio de este registro histórico.

Los últimos futbolistas que estaban jugando en el medio local al momento de ser llamados a un Mundial fueron Roberto Irañeta y Constantino Urbieta Sosa. El primero de ellos fue un puntero de Gimnasia y Esgrima, mientras que el segundo, fue un prolífico mediocampista de Godoy Cruz, que disputaron la Copa del Mundo con Argentina en territorio italiano hace casi un siglo. Ahora, Alex Arce se sienta en esa mesa selecta representando a los colores de Independiente Rivadavia.

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Roberto Irañeta (Gimnasia y Esgrima) y Constantino Urbieta Sosa (Godoy Cruz), los últimos jugadores del fútbol mendocino en disputar un Mundial.

Roberto Irañeta (Gimnasia y Esgrima) y Constantino Urbieta Sosa (Godoy Cruz), los últimos jugadores del fútbol mendocino en disputar un Mundial.

La clasificación de Paraguay también es un hito, ya que la Albirroja vuelve a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. El equipo compartirá el Grupo D con el anfitrión Estados Unidos, Australia y Turquía.

El debut de Arce y compañía será el viernes 12 de junio frente a los estadounidenses en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En la presente temporada, el delantero anotó 11 goles en 15 partidos, ratificando su capacidad para marcar diferencias en encuentros de alta exigencia. Mientras la Selección argentina ya se prepara para defender el título, el fútbol mendocino celebra este logro individual que posiciona nuevamente a sus clubes en el mapa mundial.

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