Mirá quienes serán los campeones de boxeo que encabezarán una gran noche de pugilato en Guaymallén

El boxeo mendocino volverá a tener una de sus citas más importantes del año el próximo 26 de junio, cuando el Polideportivo de Guaymallén sea escenario de una nueva edición de "Cuna de Campeones", una velada que reunirá a destacados representantes locales y que contará con cinco combates profesionales, además de una amplia programación amateur.

La organización estará a cargo de Pandolfino Box, empresa que confirmó una cartelera encabezada por dos de las figuras más importantes de la actualidad provincial : el campeón Cono Sur de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, Abraham Buonarrigo, y la campeona argentina y Fedelatin AMB de la división superpluma, Brisa Alfonzo.

Buonarrigo volverá a combatir en un escenario muy cercano a sus orígenes. El semicompleto buscará prolongar el gran momento que atraviesa en el campo profesional. Dueño de un estilo ofensivo y de una reconocida potencia de puños, acumula un récord de 16 victorias, 13 de ellas antes del límite, y presenta uno de los porcentajes de nocaut más elevados entre los boxeadores argentinos de su categoría. Su rival no fue anunciado oficialmente.

La otra gran protagonista será Brisa "La Chinita" Alfonzo. La campeona nacional y Fedelatin AMB regresará a los cuadriláteros para encabezar una de las peleas estelares de la programación. La mendocina llega con una marca de nueve triunfos, una derrota y un empate. Tampoco tiene confirmada a su rival.

Brisa Alfonzo Boxeo. La campeona argentina y Fedelatin AMB de la división superpluma, Brisa Alfonzo estará presente en la Gran Noche de este deporte a fines de este mes.. Gentileza

La velada también marcará la presentación en Mendoza de Edilberto "King Kong" Fernández. El púgil cordobés, entrenado por el excampeón mundial Pablo Chacón, afrontará un compromiso importante frente al bonaerense Juan Alberto Figueroa, único combate de la cartelera que ya tiene confirmados a ambos protagonistas.

Otro de los focos de atención estará puesto en los representantes del Club Villa Seca. Los dirigidos por Matías Lucero llegarán con dos de sus principales proyectos: Juan Carlos Damián Castro y Ángel David Monti. Castro, invicto en sus primeras cinco presentaciones profesionales, intentará seguir fortaleciendo una carrera que ya muestra una interesante capacidad definitoria. Monti, por su parte, afrontará apenas su segunda pelea rentada luego de un auspicioso debut.

La apertura de la programación profesional estará a cargo de Dana Mailén Chacón. La joven boxeadora, hija del excampeón mundial Javier "Chispita" Chacón, disputará su segundo combate en el profesionalismo después de haber iniciado su recorrido con una victoria por nocaut.

Con una importante presencia de talentos locales, la séptima edición de "Cuna de Campeones" promete convertirse en una nueva fiesta para el boxeo mendocino y una oportunidad para que varias de sus principales figuras sigan consolidando sus carreras frente a su público.