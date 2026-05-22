Oscar Gualpa asume la presidencia de la Federación Mendocina de Box

La Federación Mendocina de Box ya tiene nuevas autoridades tras la realización de las elecciones en su sede de calle Mitre. En el proceso electoral fue elegida la nueva comisión directiva, que tendrá como presidente a Oscar Gualpa y Javier Luján como vicepresidente primero. La lista encabezada por Gualpa se impuso por amplia mayoría frente a otras propuestas.

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El cambio de conducción marca el final del ciclo de Daiana San Román, quien estuvo dos años al frente de la institución. Gualpa, árbitro de trayectoria en el ambiente del boxeo provincial, asumirá ahora la responsabilidad de liderar la entidad con el respaldo de referentes del ámbito pugilístico mendocino.

El proceso electoral contó con la presentación de dos listas, aunque finalmente la encabezada por Gualpa se impuso con comodidad. El nuevo presidente llega acompañado por un equipo que incluye dirigentes y figuras reconocidas del boxeo local, lo que le otorgó fuerte apoyo dentro del ambiente.

Entre los respaldos se destacan nombres de peso del deporte de los puños en Mendoza, lo que refuerza la intención de encarar una etapa de renovación institucional dentro de la federación.

image Boxeo. La entidad definió su nueva comisión directiva tras las elecciones que marcaron el recambio de conducción. Gentileza.

Proyectos y diagnóstico de la nueva gestión

En su presentación oficial, Gualpa expresó su satisfacción por asumir el cargo y adelantó parte de los objetivos de su gestión. “Es un verdadero honor estar al frente de una entidad tan prestigiosa como la Federación Mendocina de Box. Tenemos proyectos ambiciosos que apuntan a mejorar la estructura de la institución”, señaló durante una conferencia de prensa realizada en el Gimnasio N°3 de la Ciudad de Mendoza.

El flamante presidente también remarcó la intención de impulsar el desarrollo del boxeo amateur en la provincia como base del crecimiento deportivo. “Queremos realizar más festivales y fortalecer el semillero del boxeo mendocino”, sostuvo.

Infraestructura y desarrollo del boxeo amateur

Uno de los puntos centrales del nuevo plan de trabajo está vinculado a la infraestructura. Gualpa advirtió sobre el estado del ring ubicado en la sede de la federación y planteó la necesidad de su renovación. Según indicó, el objetivo es dejarlo en condiciones para la realización de campeonatos y festivales.

La apuesta de la nueva conducción también se orienta a la organización de más eventos amateurs, con el fin de sostener y ampliar la base competitiva del boxeo local.

Nueva comisión directiva de la Federación Mendocina de Box

La conducción de la entidad quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Oscar Gualpa.

Vicepresidente primero: Javier Luján.

Vicepresidente segundo: Luis Marcelo Aramburu.

Secretario: Heber James.

Prosecretario: Oscar Alberto Sosa.

Secretaria de Actas: Mónica Gladys Puebla.

Tesorero: Sergio Mauricio Domínguez.

Protesorero: Orlando Antonio Manzano.

Intendente: Jorge Pandolfino.

Revisor de cuentas titular: Francisco Wholfart.

Revisor de cuentas titular: Juan Miguel Grosse.

Revisor de cuentas suplente: Miguel Branco Secades Escobar.