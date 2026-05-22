Deportivo Maipú visita a San Martín de San Juan en un duelo picante: hora, TV, formaciones

El Cruzado juega de visitante este sábado a las 16:30 horas ante el Verdinegro, en el marco de la fecha 15 de la Primera Nacional.

El Deportivo Maipú intentará revalidar su buen momento en la visita a San Martín de San Juan de este sábado desde las 16:30 horas, en el marco de la fecha 15 de la Zona B de la Primera Nacional.

Hace algunas semanas, los dos equipos que se verán las caras estaban en el fondo de la tabla de ubicaciones, peleando por salir de la zona del descenso al Torneo Federal A. Ahora, ambos se disputan el lugar en el Reducido que determinará un ascenso a la Liga Profesional. Así de cambiante y apasionante es el segundo certamen de la AFA, que fue testigo de una levantada importante del Cruzado y el Santo.

Deportivo Maipú - Almagro, por la Primera Nacional Deportivo Maipú visita a San Martín de San Juan Prensa CDM

Deportivo Maipú vive un presente de ensueño tras la llegada de Mariano Echeverría al cargo de entrenador. Desde su debut no ha perdido, acumulando cuatro victorias y dos empates y recibiendo apenas dos goles en ese lapso de tiempo. Esto le permitió meterse entre los ocho de arriba, y empezar a encontrar elementos reales que permitan ilusionarse con un futuro mejor.

San Martín, por su parte, está cerca de ingresar a ese lote de elencos. Sin embargo su presente no es tan positivo como el del Botellero. El Verdinegro apenas ganó dos de los seis encuentros que disputó en Pueblo Viejo, 2 a 1 ante Güemes en la fecha 2 y 1 a 0 sobre Quilmes en la 11. Por eso es necesario que comience a asegurar los tres puntos en su estadio, para prenderse de forma definitiva.