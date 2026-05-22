Torneo Federal A: sábado de acción y necesidad para Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín

El Torneo Federal A tiene este sábado una tarde de mucha acción con la presentación de dos equipos mendocinos que disputan la Zona 3. Huracán Las Heras visita a Argentino de Monte Maíz, y el Atlético Club San Martín viaja a San Luis para jugar con Juventud Unida Universitario.

Ambos encuentros darán comienzo a la segunda ronda de la Primera Fase, se disputarán desde las 15:30 horas, siendo importantes para romper la mala racha y alimentar las aspiraciones de prenderse en la pelea por ingresar a la Zona Campeonato.

El Globo había logrado salir del fondo de la tabla y acumuló cinco presentaciones seguidas sin caer. Sin embargo, este último fin de semana fue derrotado por la mínima diferencia por Fundación Amigos por el Deporte y le perdió algo de pisada a los de arriba. Ahora buscará recuperar la sonrisa en un duelo importante ante Argentino.

No será fácil, ya que el Raya de Carlos Mazzola cuenta con un invicto en su estadio de un año de duración, y doce encuentros . Entre ellos, el que le ganó al propio Huracán en el torneo pasado con el solitario gol de Ramón Lentini.

El partido se jugará en el Estadio Modesto Marrone de la ciudad de Monte Maíz desde las 15:30 horas, con el arbitraje de Maximiliano Manduca de Santa Fe.

Atlético Club San Martín busca levantar cabeza:

Atlético Club San Martín y un gris debut en el torneo Federal A Atlético Club San Martín juega ante Juventud Unida Prensa ACSM

El Chacarero vive semanas comvulsionadas desde lo deportivo y lo dirigencial. Adentro de la cancha el equipo no logra levantar cabeza y se encuentra último, y fuera de la misma atraviesa el siempre complicado proceso de cambio de autoridades. En el medio, sus hinchas vuelan de preocupación por el magro andar en la tercera categoría del fútbol argentino.

La llegada de Alejandro Abaurre no ha sido combustible suficiente para hacer arrancar el andamiaje colectivo del León, que perdió 4 a 1 ante Argentino de Monte Maíz el pasado fin de semana y suma cinco fechas sin conocer la victoria. Por eso mismo, el DT buscará darle ánimo al plantel para lograr romper la mala racha.

Juventud Unida Universitario será el rival de turno del Atlético Club San Martín. El elenco de San Luis llegó a estar puntero de la Zona, pero perdió el liderazgo debido a dos derrotas duras que sufrió en casa ante Argentino y Atenas. Si bien su localía generalmente es fuerte, en el presente torneo solo pudo vencer a Huracán en dicha condición.

El encuentro se jugará en el Mario Sebastián Diez de la Provincia de San Luis a partir de las 15:30 horas, y contará con el arbitraje de Pablo Núñez de San Juan.