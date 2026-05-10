Torneo Federal A: tarde de empates y decepción para los mendocinos

La tarde de domingo resultó sin alegrías para los tres cuadros mendocinos presentes en la Zona 3 del Torneo Federal A . Atlético Club San Martín - FADEP, y Huracán - Deportivo Rincón terminaron 1 a 1. El Globo se mantiene entre los cuatro primeros, mientras que los dos restantes siguen en el fondo.

En la previa, el duelo más picante y con más en juego era entre el Albirrojo y el Rojinegro. Con ambos siendo los coleros del grupo, la victoria era fundamental para despegarse de la zona complicada y comenzar a pensar en un futuro venturoso. Si bien no decepcionaron, entregando un partido vertiginoso, el resultado no le sirvió a ninguno.

San Martín comenzó mejor durante los primeros minutos, con el dominio de la pelota y las aproximaciones más peligrosas. En menos de media hora ya contaba con un cabezazo débil de Agustín Ferro, otro de Dichara que se fue desviado, y los remates de Décimo y Mazzolo sin puntería.

A pesar de las intenciones, la apertura del marcador llegó para la visita. A los 36', FADEP recuperó en tres cuartos de campo, Navarro tiró un centro venenoso y Lautaro Taboada entró sin marcas en el segundo palo para estampar el 1 a 0. En la siguiente, Zabaleta dejó a dos rivales en el camino y exigió la buena respuesta de Rodríguez.

image Fundación le sacó un empate a San Martín en el Este Prensa Fadep - Cristian Ortiz (PhKily)

El León sintió el golpe, y tardó en asimilarlo. Recién en la segunda etapa llegó la respuesta, con el centro que encontró bien plantado a Ricardo Dichara para romper con la sequía goleadora, y poner las cosas como al principio.

Con el dueño de casa tirado al ataque, el trámite se hizo de ida y vuelta. Así, Fundación casi lo gana con una escapada del Chimi Navarro que a último momento cortó Bernabé, y con un tiro de Kalinski que se perdió cerca; el Albirrojo lo tuvo con el remate de Ferro que desvió Aracena, y el mano a mano sin veneno de Dichara.

Reparto de puntos en el Este, que los deja a ambos en el fondo, lejos de la pelea por la Zona Campeonato. En la próxima, San Martín visitará al Deportivo Argentino, mientras que FADEP será local de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras no pudo vencer a Deportivo Rincón:

Diario Los Andes 2026 Huracán no pudo ganar en casa Prensa Huracán

El Globo se presentó en el General San Martín con la expectativa de ganar y meterle presión a los de arriba, pero le costó ser superior y sufrió un encuentro durísimo ante Deportivo Rincón de los Sauces.

La primera mitad estuvo signada por una tenue superioridad local, que incluyó una clarísima ocasión que Juan Bonet no pudo convertir, y un disparo desviado de Moya. Lo más importante de esa etapa ocurrió sobre el cierre, cuando Cristian Cangá derribó a un rival en un centro al área y el árbitro José Díaz decretó penal. Aldo Araujo se hizo cargo de la ejecución y no falló, adelantando a los de Arias.

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Rincón salió renovado a disputar el complemento, y consiguió el empate rápidamente a través de Cristobal Valbuena, que definió con clase tras una buena acción individual de Oyola. Sin embargo, sus intenciones murieron con ese gol, y luego fue retrocediendo por la presión de Huracán.

El Globo apretó el acelerador en el tramo final del encuentro, pero padeció de falta de puntería, de fuego sagrado y chocó contra la excelente tarea del arquero visitante Alejandro Sánchez. Así, debió conformarse con una igualdad que lo dejó con sabor a poco.

Ahora, Huracán tendrá el desafío de medirse con Fundación Amigos por el Deporte en la próxima fecha, mientras que Rincón recibirá en Neuquén a Costa Brava.