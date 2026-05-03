Dolorosa derrota del Atlético Club San Martín en Neuquén

Atlético Club San Martín no puede levantar cabeza , y sigue de capa caída en su periplo por el Torneo Federal A. En esta ocasión, cayó ante Deportivo Rincón de los Sauces en Neuquén, por la fecha 7 de la Zona 3. El único tanto lo convirtió Rodrigo Herrera de penal, a los 47 minutos del complemento.

El hecho de que el entrenador Christian Corrales haya pateado el tablero con cinco modificaciones y cambio de esquema, y que esto se haya visto reflejado en una mejoría dentro del campo de juego, no sirve de consuelo para el vapuleado hincha del León, que ve con preocupación que su equipo está en la última colocación del grupo.

Ante Rincón, mostró una buena imagen de mitad de cancha para adelante, con más vértigo y convencimiento para buscar el arco contrario. Así generó varias chances claras en el primer tiempo, como la buena acción individual de Mazzolo que finalizó Zapata con un disparo apenas desviado, o el remate del propio Mazzolo que se estrelló en el travesaño.

En contrapartida, sufrió por demás en la faceta defensiva, donde el arquero Leonardo Rodríguez tuvo que hacerse figura para contener el mano a mano de Axel Oyola, y los peligrosos embates del colombiano Canga. Además, Facundo Miguel también reventó el travesaño .

Todo el entretenimiento de la primera parte se apagó en el complemento. Al cuadro local le faltaron ideas para lastimar al Chacarero, que se fue convenciendo de la importancia de sacar aunque sea una unidad.

Pero cerca del final, el castillo de naipes se derrumbó. Primero a los 37', cuando Matías Contreras chocó cabezas contra un rival y tuvo que ser retirado en ambulancia, dejando a la visita con un hombre menos hasta el cierre. Luego, a los 47', cuando Fabricio Ojeda tocó la pelota con la mano dentro del área, y Rekers marcó el punto del penal.

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Esta vez el Cali Rodríguez no pudo vestirse de héroe, y Rodrigo Herrera estampó la única y por momentos injusta diferencia de la tarde sureña. No quedó tiempo para una reacción mendocina, y la desazón de un comienzo de año muy negativo no pudo revertirse.

San Martín continúa complicado, tras apenas una sola victoria en seis partidos disputados hasta el momento. De visitante perdió los tres que jugó, y apenas convirtió un gol en todo el 2026. Así, se mantiene en el fondo de la tabla junto a FADEP, que hoy goleó 4 a 0 y será el próximo rival. Complicado panorama.

Formaciones de Deportivo Rincón - Atlético Club San Martín:

Rincón de los Sauces: Alejandro Sánchez; Cristobal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Axel Oyola, Daniel Carrasco, Facundo Miguel, Rodrigo Montes; Cristian Canga, Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

San Martín: Leonardo Rodriguez; Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé, Mateo Zapata; Enzo Tejada, Facundo Britos, Juan Almeida; Ricardo Herensperger; Juan Mazzolo, Agustín Ferro. DT: Christian Corrales.

Datos del partido:

Estadio: Elías Moisés Gómez

Árbitro: Fernando Rekers

Goles: ST: 47' Rodrigo Herrera -p- (DR)