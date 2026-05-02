2 de mayo de 2026 - 18:36

Torneo Federal A: Huracán Las Heras se trae un triunfazo desde La Pampa

El Globo superó 2 a 1 a Costa Brava por la fecha 7 de la Zona 3 del Torneo Federal A, y sumó su segundo triunfo del año.

Huracán Las Heras se trae un triunfazo desde La Pampa

Huracán Las Heras se trae un triunfazo desde La Pampa

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HLH
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Hasta que un día Huracán Las Heras se despertó. Después de lograr su primer triunfo en el Torneo Federal A, el Globo estiró la alegría y se trae desde La Pampa un triunfazo obtenido sobre Costa Brava por 2 a 1. Rodrigo Arciero y Juan Bonet, los autores de los goles.

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El cuadro de Sergio Arias arrancó firme en el Nuevo Pacaembú, y logró sacar diferencias de forma temprana. Apenas a los 9 minutos, Ignacio González ejecutó un buen tiro libre, y Rodrigo Arciero se lució al pararla con el pecho y tirarla por encima del arquero Luciano Silva. Golazo para el 1 a 0 ante el quedo defensivo local.

Las buenas noticias siguieron llegando para la visita, cuando a los 24' Romero metió un pase filtrado para Juan Francisco Bonet, que dejó en el camino a su marcador para rematar cruzado y superar al portero. Otro gol de buena factura para que la ventaja pase a ser de dos tantos.

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Sin embargo, cuando la algarabía se apoderaba de todo Las Heras, Costa Brava reaccionó y logró alcanzar el descuento que le puso suspenso al resto del duelo. Lautaro Ibarra ejecutó el tiro libre, y Ezequiel Riera ganó la segunda acción en medio de un mar de piernas para lograr el 1-2.

A partir de ahí, la figura de Franco Agüero comenzó a crecer a pasos agigantados. El uno respondió con creces en cada ocasión que lo llamaron a intervenir, y fue parte fundamental para sostener el triunfo fuera de casa. Inclusive, sobre el final le ahogó el grito a Agustín López, que remató desde la puerta del área grande y chocó con el portero.

Triunfo importante de Huracán, que se acomodó en la zona de clasificación a la Etapa Campeonato del Federal A. Falta mucho todavía para eso, pero comenzar a sumar es un buen augurio respecto a lo que viene.

Formaciones de Costa Brava - Huracán Las Heras:

Costa Brava (1): Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alférez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra, Ezequiel Riera; Tiago Gómez, Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.

Huracán (2): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Facundo Romero; Juan Bonet, Juan Aguilar. DT: Sergio Arias.

Datos del partido:

Estadio: Nuevo Pacaembú, La Pampa

Árbitro: César Ceballo

Goles: PT: 9' Rodrigo Arciero (H), 24' Juan Bonet (H), 26' Ezequiel Riera (CB)

Estadísticas de Costa Brava - Huracán Las Heras:

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