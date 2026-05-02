Torneo Federal A: Huracán Las Heras se trae un triunfazo desde La Pampa

Hasta que un día Huracán Las Heras se despertó. Después de lograr su primer triunfo en el Torneo Federal A, el Globo estiró la alegría y se trae desde La Pampa un triunfazo obtenido sobre Costa Brava por 2 a 1. Rodrigo Arciero y Juan Bonet, los autores de los goles.

El cuadro de Sergio Arias arrancó firme en el Nuevo Pacaembú, y logró sacar diferencias de forma temprana. Apenas a los 9 minutos, Ignacio González ejecutó un buen tiro libre, y Rodrigo Arciero se lució al pararla con el pecho y tirarla por encima del arquero Luciano Silva . Golazo para el 1 a 0 ante el quedo defensivo local.

Las buenas noticias siguieron llegando para la visita, cuando a los 24' Romero metió un pase filtrado para Juan Francisco Bonet, que dejó en el camino a su marcador para rematar cruzado y superar al portero. Otro gol de buena factura para que la ventaja pase a ser de dos tantos.

Sin embargo, cuando la algarabía se apoderaba de todo Las Heras, Costa Brava reaccionó y logró alcanzar el descuento que le puso suspenso al resto del duelo. Lautaro Ibarra ejecutó el tiro libre, y Ezequiel Riera ganó la segunda acción en medio de un mar de piernas para lograr el 1-2.

A partir de ahí, la figura de Franco Agüero comenzó a crecer a pasos agigantados. El uno respondió con creces en cada ocasión que lo llamaron a intervenir, y fue parte fundamental para sostener el triunfo fuera de casa. Inclusive, sobre el final le ahogó el grito a Agustín López, que remató desde la puerta del área grande y chocó con el portero.

Triunfo importante de Huracán, que se acomodó en la zona de clasificación a la Etapa Campeonato del Federal A. Falta mucho todavía para eso, pero comenzar a sumar es un buen augurio respecto a lo que viene.

Formaciones de Costa Brava - Huracán Las Heras:

Costa Brava (1): Luciano Silva; Joaquín Garoni, Pablo Agüero, Brian Alférez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra, Ezequiel Riera; Tiago Gómez, Jerónimo Gutiérrez. DT: Rodrigo Villalonga.

Huracán (2): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Facundo Romero; Juan Bonet, Juan Aguilar. DT: Sergio Arias.

Datos del partido:

Estadio: Nuevo Pacaembú, La Pampa

Árbitro: César Ceballo

Goles: PT: 9' Rodrigo Arciero (H), 24' Juan Bonet (H), 26' Ezequiel Riera (CB)

Estadísticas de Costa Brava - Huracán Las Heras: