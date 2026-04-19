Huracán Las Heras superó a San Martín y consiguió su primer triunfo en el Torneo Federal A

Huracán Las Heras logró su primera victoria en el actual Torneo Federal A, en un partido picante y muy cortado ante el Atlético Club San Martín. Fue 1 a 0 por la fecha 5, con el gol de Enzo Montenegro en el primer tiempo.

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La primera mitad tuvo como claro dominador al conjunto local, que se mostró mucho más cómodo con el manejo del trámite y no requirió de tanto esfuerzo para acercarse al arco contrario y acumular ocasiones.

El principal mérito del Globo fue aprovechar a un León perdido desde lo táctico y lo anímico . Al elenco de Corrales en todo momento le quedó lejos Franco Agüero, mostrando deficiencias en la asociación y distracciones en las marcas.

Así llegaron varios avisos, como el remate apenas desviado de Juan Bonet en el segundo palo cuando sólo transcurrían 60 segundos, el disparo de Montenegro con la cara externa del pie zurdo que contuvo Rodríguez, o el intento de Toledo tras despegarse en un tiro libre.

Todo eso vaticinaba la apertura del marcador, que llegó a los 26 minutos de juego. Facundo Romero ejecutó el tiro libre, y en el corazón del área Enzo Montenegro se elevó más que todos para desviarla de cabeza y estampar el 1 a 0.

El complemento cambió en un aspecto fundamental: la pelota. La misma pasó a ser dominio del Chacarero, que trató de imponer condiciones ante el retraso de Huracán en el campo de juego.

A la visita le costó hacer méritos para acercarse al empate, y sólo tuvo un tiro libre lejano de Fabricio Ojeda que Agüero tuvo que mandar al córner. Por tal motivo, sobre 20’ su DT modificó el esquema y los intérpretes con los ingresos de Herensperger, Agustín Ferro y Britos. Al minuto, Ricardo Dichiara exigió al portero.

Allí, cuando el León crecía en el desarrollo del partido, el Globo estuvo a punto de convertir el segundo con un centro rasante al segundo palo y el remate de Montenegro que salió muy alto, a pesar de tener el arco a su merced.

Diario LA (13) Huracán Las Heras - Atlético Club San Martín, por el Torneo Federal A Prensa ACSM

Desde allí hasta el final, Huracán clausuró los caminos hacia Franco Agüero y trató de bajarle el ritmo al encuentro. San Martín fue pura actitud, aunque no encontró la forma de generar ocasiones de peligro real y no logró evitar la caída.

Triunfo necesario del Globo de Sergio Arias, que cortó con la malaria de no poder obtener victorias desde que arrancó la competencia, y se acomodó en la tabla de posiciones previo al fin de semana de descanso que afrontará.

Formaciones de Huracán Las Heras – San Martín:

Huracán Las Heras (1): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro; Leandro Moya, Nicolás Sandoval, Ignacio González, Facundo Romero; Juan Bonet, Alejandro Toledo. DT: Sergio Arias.

San Martín (0): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé; Fabricio Ojeda, Emanuel Décimo; Juan Mazzolo, Héctor Pérez, Juan Almeida; Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.

Datos del partido:

Estadio: General San Martín

Árbitro: Mauricio Martín

Goles: PT: 26’ Enzo Montenegro (H)

Cambios: PT: 30’ M. Dieli por Toledo (H). ST: 00’ L. Barrera por Más (SM), 17’ R. Herensperger por Ojeda (SM), 17’ F. Britos por Décimo (SM),17’ A. Ferro por Pérez (SM), 32’ D. González por Dichiara (SM), 32’ N. Genes por Romero (H), 44’ A. Araujo por González (H)