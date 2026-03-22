Huracán Las Heras empató sin goles ante Argentino de Monte Maíz

El Globo debutó por el Torneo Federal A con una igualdad 0 a 0 ante el Raya. Fue en el marco de la Zona 3, en el General San Martín.

Huracán Las Heras - Argentino, por el Torneo Federal A

Después de casi seis meses sin jugar, Huracán Las Heras retomó la actividad oficial con el comienzo del Torneo Federal A ante Argentino de Monte Maíz, por la fecha 1 de la Zona 3. El duelo fue parejo, y terminó 0 a 0.

En un General San Martín que contó con un gran marco de público y mucho color, el Globo no pudo doblegar a un complicado rival y tuvo que conformarse con la igualdad 0 a 0 en el comienzo de la tercera categoría del fútbol argentino.

El trámite fue parejo y con imprecisiones, debido a que ambos conjuntos están recién sumando sus primeros minutos oficiales del año, aunque Argentino ya había tenido actividad por Copa Argentina.

Huracán propuso un esquema ofensivo con la presencia de tres refuerzos en la delantera: Araujo, Toledo y Bonet. Sin embargo, le faltó claridad en la zona de gestación, y efectividad de cara al arco defendido por Alexis Bonet.

El Raya, mientras tanto, propuso un entramado táctico más conservador, intentando cortar los caminos del dueño de casa para luego crear desde allí e intentar lastimar a Franco Agüero. Su objetivo fue cuidar el empate, y lo consiguió.