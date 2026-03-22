22 de marzo de 2026 - 19:32

Huracán Las Heras empató sin goles ante Argentino de Monte Maíz

El Globo debutó por el Torneo Federal A con una igualdad 0 a 0 ante el Raya. Fue en el marco de la Zona 3, en el General San Martín.

Huracán Las Heras - Argentino, por el Torneo Federal A

Huracán Las Heras - Argentino, por el Torneo Federal A

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de casi seis meses sin jugar, Huracán Las Heras retomó la actividad oficial con el comienzo del Torneo Federal A ante Argentino de Monte Maíz, por la fecha 1 de la Zona 3. El duelo fue parejo, y terminó 0 a 0.

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El trámite fue parejo y con imprecisiones, debido a que ambos conjuntos están recién sumando sus primeros minutos oficiales del año, aunque Argentino ya había tenido actividad por Copa Argentina.

Huracán propuso un esquema ofensivo con la presencia de tres refuerzos en la delantera: Araujo, Toledo y Bonet. Sin embargo, le faltó claridad en la zona de gestación, y efectividad de cara al arco defendido por Alexis Bonet.

El Raya, mientras tanto, propuso un entramado táctico más conservador, intentando cortar los caminos del dueño de casa para luego crear desde allí e intentar lastimar a Franco Agüero. Su objetivo fue cuidar el empate, y lo consiguió.

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Hurac&aacute;n empat&oacute; con Argentino

Huracán empató con Argentino

Así pasó el debut para ambos en la competencia, con una tibia igualdad que le sienta mejor al cuadro cordobés por su condición de visitante, y que dejó con gusto a poco a Huracán pensando en su principal objetivo: ser protagonista.

En la próxima fecha, el elenco que dirige Sergio “Toti” Arias visitará a Juventud Unida de San Luis, mientras que Deportivo Argentino recibirá en el Modesto Marrone al durísimo Costa Brava, uno de los candidatos de la zona.

Formaciones de Huracán Las Heras - Argentino:

Huracán (0): Franco Agüero; Lucas Algozino, Guillermo Cóceres, Arian Giordano, Juan Aguilar; Luciano Ortega, Nicolás Sandoval, Nicolás Chacón; Aldo Araujo, Alejandro Toledo, Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Argentino (0): Alexis Bonet; Elián Coronas, Iván Amaya, Facundo Rassol, Matías Barbero; Ignacio Blangetti, Leonardo López, Ramiro Lasserre, Mateo Romero; Santiago Landi, Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.

Datos del partido:

Estadio: General San Martín

Árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

Goles: no hubo

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