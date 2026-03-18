Todo listo para el comienzo del Torneo Federal A: así se jugará este fin de semana

Los tres elencos mendocinos ya tienen confirmados sus debuts en la tercera categoría del fútbol de AFA.

Se pone en marcha el sueño del ascenso para los mendocinos en el Torneo Federal A

Después de varios meses de parate, el Torneo Federal A retoma su actividad con el comienzo oficial de la temporada 2026 con la presencia de tres equipos mendocinos. Atlético Club San Martín, Huracán Las Heras y el recién ascendido FADEP ya tienen confirmación sobre el día y la hora en la cual darán inicio al sueño de protagonismo.

Mendoza es una de las plazas más fuertes del fútbol argentino, y por supuesto la tercera categoría de AFA no es la excepción a ello. La participación de tres elencos locales resulta un signo positivo para explicar la potencialidad del fútbol local, e ilusiona con la posibilidad de contar con un ascendido a la Primera Nacional. Se trata de un anhelo de cada uno de ellos, que se pondrá en marcha durante el fin de semana.

Debutan los mendocinos del Federal A: Diario LA (2) Arias, Corrales y Pozo. Los tres técnicos de los equipos mendocinos El primero de los tres mendocinos que tendrá actividad será el Atlético Club San Martín, que recibirá en el Libertador General San Martín el viernes 20 desde las 21.30 horas a Juventud Unida Universitario de la provincia de San Luis. La Guarida promete estar llena para alentar al equipo de Christian Corrales, que tendrá el debut de local por primera vez desde que retornó a la categoría. Promesa de espectáculo grande para uno de los históricos del interior.

El sábado por la noche será el turno de la sensación del momento, FADEP, que visitará desde las 20 horas a Costa Brava de General Pico en el siempre complicado Nuevo Pacaembú. Se trata de un contricante que cumplió con una excelente actuación en la temporada pasada, haciendo de su estadio un sitio inexpugnable. Pero el Cóndor se armó con mucha jerarquía y tiene plantel de sobra para afrontar cualquier desafío. En la previa, da la sensación que no llega al Federal para pasear, sino para dar batalla.

Finalmente, Huracán Las Heras cerrará la primera fecha el día domingo a las 16:45 horas, en un General San Martín repleto de pasión e ilusión. Enfrente estará Argentino de Monte Maíz, uno de los habituales animadores del certamen. El Globo quiere ir en busca del ascenso, y dará su primer paso luego de una pretemporada donde trabajó a conciencia para eso. Sus hinchas prometen acompañar, como es habitual.