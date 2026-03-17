Atlético Club San Martín está listo para debutar, con Christian Corrales como bandera

El Atlético Club San Martín cuenta las horas para el comienzo del Torneo Federal A , en su cuarta participación desde el regreso en 2023. Con Christian Corrales a la cabeza, el León quiere dar pelea y retornar a los primeros planos del fútbol argentino .

La ilusión de todo un pueblo descansa en las espaldas de un viejo conocido de la casa: Christian Corrales, que se ganó ese privilegio tras tomar las riendas en la temporada anterior de un equipo que parecía destinado a pelear por el descenso, y terminó clasificando a los playoffs por el ascenso a la Primera Nacional.

Por ese motivo, la Comisión Directiva del Chacarero le otorgó la posibilidad de continuar para este 2026 con un proyecto propio y un plantel armado a su medida. Durante el parate se vislumbraron posibilidades y se llevaron a cabo diversas negociaciones, lo que permitió que en el comienzo de los entrenamientos el DT pueda contar prácticamente con el 100% de los jugadores que disputarán la tercera categoría de AFA con la camiseta Albirroja.

Así, el cuerpo técnico pudo igualar físicamente a cada uno de ellos, para luego probarlos en los amistosos disputados ante Deportivo Maipú y Montecaseros. Más allá de los resultados, las conclusiones fueron positivas para el entrenador.

Respecto a los refuerzos, el León apostó fuerte por dos nombres pesados de la categoría en puestos claves del terreno que tendrán la responsabilidad de darle un salto de calidad al club. Uno de ellos desde el arco, y el otro dentro del área rival.

Dichara fue goleador del Federal A en el pasado, y quiere repetir en el Chacarero

El arquero que llegó a San Martín es Leonardo “Calidad” Rodríguez, de 33 años de edad y amplia trayectoria. A lo largo de su carrera se destacan dos grandes logros: los ascensos a la Primera Nacional que obtuvo con Racing de Córdoba y Central Norte.

Si bien en el primero de ellos fue figura tapando un penal en la tanda decisiva, con el cuadro de Salta alcanzó su pico máximo de rendimiento. Durante la serie desde los doce pasos para definir el ascenso con Sarmiento de La Banda, Cali se lesionó el hombro durante el primer disparo (que terminó conteniendo), y lejos de pedir el cambio decidió continuar maltrecho. Así, con un fuerte dolor y movilidad reducida, tapó otro remate y ascendió. Increíble.

Embed CALI RODRÍGUEZ, EL HÉROE DEL ASCENSO DE CENTRAL NORTE A LA #PrimeraNacional TRAS 37 AÑOS



El arquero tapó el primer penal en la Final del Federal A vs. Sarmiento de La Banda, se lesionó un hombro, siguió atajando... ¡Y TAPÓ OTRO!



Ya había sido figura en los penales… pic.twitter.com/HH7BIhuzeg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 6, 2024

El otro jugador de jerarquía es Ricardo Dichara, codiciado delantero de 29 años y 1.85 metros de altura proveniente de Cipoletti de Río Negro y con pasado en Atlético de Rafaela, Talleres de Remedios de Escalada, y Sol de Mayo.

El atacante ilusiona con aportar alegrías, ya que salió goleador absoluto del Federal A 2024 con Germinal de Rawson cuando justamente era dirigido por Corrales, su actual entrenador. Sus tantos sirvieron para que el Verde alcanzara la semifinal por el ascenso, donde fue eliminado de forma polémica.

Así quedó conformado el plantel de San Martín:

Atlético Argentino Herensperger pasó del Atlético Argentino, donde salió campeón de la Liga Mendocina, al Chacarero.

Para cumplir el objetivo, fijado en obtener la clasificación a la Zona Campeonato y la Copa Argentina, San Martín hizo un esfuerzo para mantener una base de futbolistas del torneo anterior: Nicolás Rosa, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida, Emanuel Décimo, Francesco Benedetti, y Diego González. Es un grupo que se destaca por la juventud y la proyección a futuro, mostradas durante la temporada pasada.

Pero la cosa no queda allí, porque también llegaron otros apellidos muy interesantes para darle variantes al plantel. Matías Contreras, Valentino Caro, Fabricio Ojeda, y Rafael Ferro desde diversas latitudes de la categoría; Héctor Pérez y Facundo Britos desde el Regional Federal, y Leandro Barrera, proveniente del Cobreloa de Chile.

Finalmente, el Chacarero recurrió a lo mejor del plano local y se llevó a varias figuras de la Liga Mendocina para extender las posibilidades. Mateo Zapata y Enzo Tejada desde Gutiérrez, Ricardo Herensperger de Atlético Argentino, y Juan Manuel Mazzolo, de Luján Sport Club.

Después de dejar atrás su periplo por el Torneo Regional, San Martín quiere comenzar a amigarse con su propia historia, esa que lo empuja a buscar el campeonato en cada torneo que dispute. Con el apoyo de todo su pueblo y el escudo como estandarte, el Chacarero promete dar pelea en este Federal A.

El Chacarero anunció los precios de las entradas para este Federal A:

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A través de una publicación en las redes sociales, la institución del Este anunció oficialmente que arrancará el torneo este viernes 20 de marzo desde las 21.30 horas, en el Estadio Libertador General San Martín. El rival será el siempre complicado Juventud Unida Universitario de San Luis. Promesa de partidazo en la Guarida.

Para este encuentro, la dirigencia Chacarera anunció la creación de la categoría “Socio Fútbol”, con importantes descuentos para aquellos que deseen asistir a alentar al equipo en el nuevo desafío. Los detalles pueden consultarse en la secretaría del club, en calle Lavalle.