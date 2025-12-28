Atlético Argentino venció a FADEP y es el campeón del año en la Liga Mendocina

La Academia superó a Fundación Amigos del Deporte por 1 a 0, con el tanto sobre el cierre de Ángel Castañares.

San José es una fiesta con la consagración de Argentino

Sobre el epílogo, Atlético Argentino doblegó a FADEP y se quedó con el título Anual de la Liga Mendocina de Fútbol ante un Mauricio Serra que desbordó de alegría. El único tanto de la caliente tarde lo convirtió Ángel Castañares.

El encuentro fue muy parecido al que aconteció la semana pasada, cuando la Academia superó por la mínima diferencia al Cóndor y se colgó la medalla de campeón del Torneo Clausura. Pierna fuerte, presión alta y poca claridad en el control del balón por ambos lados. Como toda final, fue a dientes apretados y sin regalar nada.

Por ese motivo, no extrañó que el árbitro del encuentro haya expulsado a cuatro futbolistas. Primero Julián Pérez dejó a la visita con uno menos, y luego sobre el cierre vieron la roja Lucero y Viscarra en Argentino, y Satti en FADEP, producto de un tumulto por el festejo del tanto local.

Desde lo futbolístico, ambos contaron con ocasiones para ponerse en ventaja, pero la falta de eficacia y la buena tarea de las defensas conspiraron para que gran parte del trámite pase sin que el cero en el marcador se rompiera.

A tal punto fue apretado el trámite, que el único gol de la tarde ocurrió sobre la culminación. Cuando el reloj ya se consumía, Cristian Lucero buscó el arco con un remate que provocó el rebote de Rodrigo Alvea, y Ángel Castañares aprovechó para mandarla a guardar y desatar el delirio de la multitud Académica.