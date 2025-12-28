28 de diciembre de 2025 - 19:45

Atlético Argentino venció a FADEP y es el campeón del año en la Liga Mendocina

La Academia superó a Fundación Amigos del Deporte por 1 a 0, con el tanto sobre el cierre de Ángel Castañares.

San José es una fiesta con la consagración de Argentino

Foto:

Prensa LMF
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Sobre el epílogo, Atlético Argentino doblegó a FADEP y se quedó con el título Anual de la Liga Mendocina de Fútbol ante un Mauricio Serra que desbordó de alegría. El único tanto de la caliente tarde lo convirtió Ángel Castañares.

El encuentro fue muy parecido al que aconteció la semana pasada, cuando la Academia superó por la mínima diferencia al Cóndor y se colgó la medalla de campeón del Torneo Clausura. Pierna fuerte, presión alta y poca claridad en el control del balón por ambos lados. Como toda final, fue a dientes apretados y sin regalar nada.

Atlético Argentino venció a FADEP y es el campeón del año en la Liga Mendocina

Por ese motivo, no extrañó que el árbitro del encuentro haya expulsado a cuatro futbolistas. Primero Julián Pérez dejó a la visita con uno menos, y luego sobre el cierre vieron la roja Lucero y Viscarra en Argentino, y Satti en FADEP, producto de un tumulto por el festejo del tanto local.

Desde lo futbolístico, ambos contaron con ocasiones para ponerse en ventaja, pero la falta de eficacia y la buena tarea de las defensas conspiraron para que gran parte del trámite pase sin que el cero en el marcador se rompiera.

A tal punto fue apretado el trámite, que el único gol de la tarde ocurrió sobre la culminación. Cuando el reloj ya se consumía, Cristian Lucero buscó el arco con un remate que provocó el rebote de Rodrigo Alvea, y Ángel Castañares aprovechó para mandarla a guardar y desatar el delirio de la multitud Académica.

Así, Atlético Argentino logró quedarse con el título anual después de casi tres décadas de espera, cuando lo había hecho en 1996. San José está de fiesta, y tiene motivos de sobra. ¡Salud, campeón!

La Academia es el mejor equipo del 2025.

Formaciones de Atlético Argentino – FADEP:

Argentino (1): Ignacio Acordino; Luciano Villaroel, Alexis Viscarra, Damián Lázzaro, Franco Geroli; Jonathan Zanettini, Leonardo Espindola, Juan Ignacio Vera; Ricardo Herensperfer; Emiliano Cuvertino, Luciano Villalobos. DT: Matías Ligutti.

FADEP (0): Ezequiel Alvea; Nicolás Alí, Nicolás Altamira, Hugo Paniagua, Federico Pérez; Julián Pérez, Julio Luques, Pablo Dellarole, Jesús Guerrero; Emiliano Gómez, Diego Sevilano. DT: Leonardo Durso.

Datos del partido:

Estadio: Mauricio Serra.

Árbitro: Juan Pablo González

Goles: ST: 45’ Ángel Castañares (A)

Incidencias: PT: 22’ expulsado Julián Pérez (F). ST: 45’ expulsados Cristian Lucero y Alexis Viscarra en Argentino, y Thiago Satti en FADEP.

