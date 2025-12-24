24 de diciembre de 2025 - 11:36

Se definen los campeones de la Liga Mendocina, con dos partidazos

El fútbol de Mendoza tendrá sus finales este domingo, con cuatro equipos de gran nivel disputando los títulos que están en juego por el ente rector local.

La Liga Mendocina define a sus campeones

La Liga Mendocina define a sus campeones

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El cierre del año está cada vez más cerca, pero en Mendoza la actividad deportiva continúa con la disputa de las dos finales de la Liga Mendocina de Fútbol, que se lleva todas las miradas en medio de la polémica.

Leé además

Atlético Argentino y FADEP, por la Liga Mendocina

Liga Mendocina: Atlético Argentino y FADEP chocan en la gran final del Clausura

Por Emanuel Cenci
Atlético Club San Martín y Huracán Las Heras esperan por el Federal A

Lo que se sabe y lo que se especula respecto al Torneo Federal A 2026

Por Emanuel Cenci

Los dos torneos superiores de la escena local, femenino y masculino, tendrán su gran tarde este próximo domingo desde las 17 horas cuando en simultáneo definan a los campeones del Clausura y del Anual, respectivamente. Será una jornada para no perderse.

El Tomba y la Lepra, cara a cara por el título:

Diario LA

En el caso del femenino, el frustrado y muy comentado encuentro entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se llevará a cabo en la cancha de Gutiérrez Sport Club con la presencia de ambas parcialidades. Se trata de un choque de dos cuadros siempre protagonistas y que se erigen como los mejores del año.

Godoy Cruz ya se quedó con el Apertura, que ganó en una final ante el mismo rival que tendrá este fin de semana. En ese torneo, el Tomba triunfó en 15 de los 18 juegos que disputó, convirtió 70 goles y sólo recibió 19 en contra. Así fue la valla menos vencida y la delantera más efectiva.

Por su parte, Independiente saca chapa de su participación fuera de la provincia, al campeonar en la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Femenino. En esa competencia, el Azul finalizó sin derrotas, inclusive eliminando en penales al Expreso luego de una pareja igualdad 1 a 1.

Ahora, los dos planteles que mejor rédito obtuvieron en el año se medirán en la final del Clausura. En caso de una victoria de Godoy Cruz, también abrochará el título Anual. Mientras tanto, si gana Independiente habrá que disputar otra final por esa estrella (seguramente quedará para el 2026, debido al calendario apretado).

Argentino y FADEP definen el mejor del año:

Atlético Argentino
En el sorteo inicial, los capitanes, Heresperger y Dellarole, con el árbitro Jorge Etem.

En el sorteo inicial, los capitanes, Heresperger y Dellarole, con el árbitro Jorge Etem.

En el caso del masculino, Atlético Argentino y FADEP chocarán una vez más, luego del parejísimo duelo que determinó la consagración por 1 a 0 de la Academia en el Clausura.

El lugar elegido para la disputa de este encuentro es el Mauricio Serra, la casa Albiceleste que lució con un espectacular marco de público el pasado fin de semana. El motivo es simple: es el mejor clasificado en la tabla anual.

Así, el equipo dirigido por Matías Ligutti tendrá el apoyo (y la presión) de su gente para obtener la consagración definitiva ante un rival que lo complicó por demás, y que quiere dar el batacazo con Leonardo D’urso en el banco, tras quedarse con el Torneo Apertura a mitad de año.

En lo futbolístico, será un choque de equipos que hacen de la presión un culto, y que cuentan con ofensivas temibles para cualquiera. La conducción de Herensperger y la velocidad de Villalobos y Cuvertino se contrapone con la habilidad de Pablo Dellarole y la experiencia de Matías Navarro y Paul Martín. Por otro lado, este partido también servirá para ir palpitando lo que será la serie que animarán entre sí por el Torneo Regional Federal Amateur, en el mes de enero, con prácticamente los mismos planteles en cancha.

El fútbol de Mendoza culmina el año con dos juegos de alto voltaje, y que prometen ser apasionantes para propios y extraños. Que sea en paz, y sin polémicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sergio “Toti” Arias, nuevo DT de Huracán Las Heras para el Torneo Federal A 2026.

Huracán Las Heras definió a su nuevo DT para el Federal A 2026: quién es y de dónde viene

Por Juan Azor
Sebastian Hertner, jugador de fútbol alemán de 34 años, falleció tras una falla técnica en una aerosilla en Montenegro.

Luto en el fútbol: un jugador alemán falleció al caer 70 metros de una aerosilla frente a su esposa

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto retornará a la actividad en enero

Franco Colapinto cerró el año, mientras palpita un comienzo de 2026 muy atareado

Por Emanuel Cenci
nba llega para salvar el dia de navidad: el cronograma de los cinco duelos de alto voltaje

NBA llega para salvar el día de Navidad: el cronograma de los cinco duelos de alto voltaje

Por Emanuel Cenci