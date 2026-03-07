Remo: La histórica Regata Internacional de la Vendimia celebra 80 años

Uno de los eventos deportivos más longevos de la provincia tendrá lugar este domingo desde las 13 , en el lago del Parque General San Martín . Se trata de la clásica e histórica Regata Internacional de la Vendimia , organizada por el Club Mendoza de Regatas festejará sus 80 años d e existencia.

La mítica competencia cumple 8 décadas desde s u creación, y dirigentes del remo y autoridades del parque lo celebrarán con una competencia de primer nivel. Numerosos equipos llegarán desde distintos puntos del país y también desde Chile y Paraguay para dar forma a una de los eventos de remo más importantes del oeste argentino.

Este año tendrá una particularidad. Debido a la postergación de la Fiesta Nacional de la Vendimia en el anfiteatro Frank Romero Day, la elección de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 se realizará recién esta noche. Por ese motivo, no se llevará a cabo la tradicional vuelta de la Reina y la Virreina en catamarán, uno de sus primeros actos oficiales y una postal clásica del evento. Será una de las pocas ocasiones en que esta ceremonia no se realice.

La Regata de la Vendimia se ha caracterizado históricamente no solo por la jerarquía deportiva, sino también por la gran convocatoria de participantes. Para esta edición se han inscripto atletas de Chile, Paraguay y Argentina en todas las categorías.

Se estima que alrededor de 300 remeros y remeras competirán en las distintas pruebas , que abarcan desde los 14 años hasta categorías seniors y máster. En total, cerca de 15 clubes estarán representados en damas y varones.

Las pruebas que se disputarán serán en single, doble par, cuatro par y ocho, en diferentes categorías.

Cronograma de la jornada

Las competencias comenzarán a las 13, cuando salgan al agua las categorías máster y menores. El momento más esperado llegará a las 19.30, con la carrera principal de la jornada: el ocho con timonel, considerada la prueba vedette del evento.

“Será un gran espectáculo, ya que el nivel competitivo está garantizado con remeros de nivel nacional e internacional y con una alta calidad técnica y táctica en cada regata”, expresó uno de los organizadores.

Como ocurre cada año, el espectáculo y la jerarquía de los competidores prometen una jornada de alto nivel deportivo para celebrar los 40 años de esta histórica competencia.

Todo listo para la 80° edición de la tradicional "Regata Internacional de la Vendimia"

Regatas Vuela 2026

Además, este domingo se podrá disfrutar en las inmediaciones del Club Mendoza de Regatas del Festival Aéreo, Acuático y Deportivo Regatas Vuela 2026, que comenzará a las 11.

“Prepará el mate y la sillita”, invita la institución del parque en su convocatoria al público. Según explicaron desde la organización, Regatas Vuela se consolida como un encuentro seguro y de alto impacto tanto para el club como para la comunidad mendocina.

La coordinación técnica y operativa garantizará una edición cuidada en cada detalle, en la que confluirán espectáculo aéreo, actividades deportivas y propuestas para toda la familia.