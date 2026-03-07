Súper Rugby: Tarucas se afianza en la tabla tras vencer a Dogos XV

En uno de los cotejos de la tercera fecha del torneo del Súper Rugby Américas, en San Miguel de Tucumán , Tarucas venció en forma ajustada a Dogos XV de Córdoba por 29 a 26. Recordemos, que en el lenco de la Docta militan ocho rugbiers mendocinos.

La visita golpeó primero en el arranque del partido. A los 5 minutos, Nicolás Viola encontró el espacio y apoyó el primer try de la tarde, que Julián Hernández se encargó de convertir. Tarucas reaccionó rápidamente y comenzó a sumar con el pie deIgnacio Cerruti, que descontó con penales a los 9 y 16 minutos para mantener a su equipo en partido.

El encuentro se mantuvo parejo hasta que volvió a aparecer Viola: a los 22 minutos, y con Tarucas con un hombre menos por la amarilla a Tomás Vanni, el back apoyó su segunda conquista para los cordobeses.

La franquicia del NOA respondió otra vez con la efectividad de Cerruti, que sumó un nuevo penal a los 27 , pero sobre el cierre del primer tiempo Dogos XV volvió a golpear: a los 33 minutos, Juan Greissing Revol aprovechó el empuje del equipo y apoyó un nuevo try que Hernández convirtió para llevar la ventaja a 19-9.

En el ocaso del primer tiempo, Lautaro Simes recibió la amarilla en Dogos XV y Cerruti consiguió su cuarto penal en la etapa.

¿Y en la segunda etapa, qué pasó?

El complemento encontró a Tarucas decidido a tomar la iniciativa desde el primer momento. La franquicia del NOA presionó con un kick al cajón de su apertura, que generó confusión en el fondo de Dogos XV y terminó con Tomás Elizalde apoyando el try. La acción fue convalidada por el árbitro Nehuén Jauri Rivero tras dialogar con el juez de touch Pedro López Vildoza. Minutos más tarde, y luego de la amonestación a Augusto Cugnini, los visitantes continuaron incurriendo en la indisciplina y el árbitro sancionó try penal, lo que permitió a los tucumanos pasar por primera vez al frente en el marcador: 26-19.

La merma en la intensidad defensiva y ofensiva de Dogos XV se hizo notoria en el inicio de la segunda etapa, con Tarucas manejando los tiempos y resistiendo los intentos de reacción de los cordobeses. Sin embargo, con el correr de los minutos apareció la potencia de Enzo Ocampo, que logró quebrar la defensa rival y apoyar un try clave para volver a emparejar las acciones en el marcador.

Sobre el cierre, el efectivo Ignacio Cerruti consiguió su quinto penal en la noche tucumana, aventajó al local por tres unidades y selló la tercera victoria en la misma cantidad de presentaciones.