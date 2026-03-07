Súper Rugby: Tarucas se afianza en la tabla tras vencer a Dogos XV

Un ajustado triunfo conquistó la franquicia de Rugby del NOA ante el quince cordobés, donde militan ocho mendocinos.
En uno de los cotejos de la tercera fecha del torneo del Súper Rugby Américas, en San Miguel de Tucumán, Tarucas venció en forma ajustada a Dogos XV de Córdoba por 29 a 26. Recordemos, que en el lenco de la Docta militan ocho rugbiers mendocinos.
La visita golpeó primero en el arranque del partido. A los 5 minutos, Nicolás Viola encontró el espacio y apoyó el primer try de la tarde, que Julián Hernández se encargó de convertir. Tarucas reaccionó rápidamente y comenzó a sumar con el pie deIgnacio Cerruti, que descontó con penales a los 9 y 16 minutos para mantener a su equipo en partido.
El encuentro se mantuvo parejo hasta que volvió a aparecer Viola: a los 22 minutos, y con Tarucas con un hombre menos por la amarilla a Tomás Vanni, el back apoyó su segunda conquista para los cordobeses.
La franquicia del NOA respondió otra vez con la efectividad de Cerruti, que sumó un nuevo penal a los 27, pero sobre el cierre del primer tiempo Dogos XV volvió a golpear: a los 33 minutos, Juan Greissing Revol aprovechó el empuje del equipo y apoyó un nuevo try que Hernández convirtió para llevar la ventaja a 19-9.
En el ocaso del primer tiempo, Lautaro Simes recibió la amarilla en Dogos XV y Cerruti consiguió su cuarto penal en la etapa.
El complemento encontró a Tarucas decidido a tomar la iniciativa desde el primer momento. La franquicia del NOA presionó con un kick al cajón de su apertura, que generó confusión en el fondo de Dogos XV y terminó con Tomás Elizalde apoyando el try. La acción fue convalidada por el árbitro Nehuén Jauri Rivero tras dialogar con el juez de touch Pedro López Vildoza. Minutos más tarde, y luego de la amonestación a Augusto Cugnini, los visitantes continuaron incurriendo en la indisciplina y el árbitro sancionó try penal, lo que permitió a los tucumanos pasar por primera vez al frente en el marcador: 26-19.
La merma en la intensidad defensiva y ofensiva de Dogos XV se hizo notoria en el inicio de la segunda etapa, con Tarucas manejando los tiempos y resistiendo los intentos de reacción de los cordobeses. Sin embargo, con el correr de los minutos apareció la potencia de Enzo Ocampo, que logró quebrar la defensa rival y apoyar un try clave para volver a emparejar las acciones en el marcador.
Sobre el cierre, el efectivo Ignacio Cerruti consiguió su quinto penal en la noche tucumana, aventajó al local por tres unidades y selló la tercera victoria en la misma cantidad de presentaciones.