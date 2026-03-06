Súper Rugby: Pampas se hizo fuerte en su casa y quitó el invicto a Capibaras

Por la tercera fecha del Super Rugby Américas, Pampas derrotó a Capibaras XV por 25 a 20 y le quitó el invicto en un emocionante encuentro disputado en el CASI. Al cierre de esta edición en Tucumán se median Dogos de Córdoba y Tarucas.

Este sábado a las 20, en Montevideo se miden Peñarol y Selknams. La ronda de partidos se cierra el domingo con el juego entre Cobras vs. Yacarés a las 15 en Sao Paulo.

El conjunto dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba al partido tras caer ajustadamente como local por 36 a 34 ante Dogos XV, mientras que el elenco del litoral arribaba a Buenos Aires con puntaje ideal luego de derrotar en Sauce Viejo a Cobras de Brasil por 54 a 12.

El encuentro también marcó el debut de Santiago Cordero con la camiseta de Pampas. El histórico jugador de Los Pumas -con 56 caps y 18 tries con el seleccionado- sumó así su primera presentación en la franquicia.

En un disputado primer tiempo, la franquicia bonaerense golpeó primero. A los 3 minutos, tras una certera jugada de line y maul, Ignacio Bottazzini encontró el espacio para superar la defensa litoraleña y apoyar el primer try de la noche.

Los dirigidos por Nicolás Galatro no tardaron en reaccionar y rápidamente comenzaron a presionar en campo contrario, aunque la defensa de Pampas resistió con firmeza y logró despejar el peligro en varias oportunidades.

A pesar del buen trabajo defensivo del conjunto local, Capibaras logró descontar a los 16 minutos con un penal convertido por su apertura, Ignacio Dogliani.

A partir de entonces, la visita comenzó a imponerse en las formaciones fijas y en la recuperación de pelotas en el line.

Así, a dos minutos del cierre de la primera mitad, la franquicia litoraleña aprovechó una desatención en la defensa de Pampas y Dogliani encontró el camino al ingoal para marcar el primer try de su equipo. De esta manera, el primer tiempo se cerró con Capibaras arriba por 8 a 7.

Rugby. Un apretado juego protagonizaron Pampas y Capibaras. El triunfo fue para la escuadra bonaerense SRA

¿Qué pasó en el segundo tiempo?

El complemento comenzó con una dinámica similar a la del final de la primera etapa y, al minuto de juego, Capibaras capitalizó una nueva infracción de la defensa local. Dogliani no falló y, con su segundo penal de la noche, estiró la ventaja.

Sin embargo, la reacción de Pampas no se hizo esperar. Tras un buen empuje del pack en el scrum y una gran acción del capitán Lucas Marguery, Santiago Cordero apoyó su primer try con la camiseta de la franquicia y puso nuevamente en ventaja al conjunto local por un punto a los 11 minutos. Capibaras XV reaccionó rápidamente y, fruto del pie del apertura Dogliani, devolvió la ventaja a su equipo con dos penales a los 15 y 19 minutos.

El partido volvió a cambiar rápidamente cuando, a los 21 minutos, Santiago Pernas capturó un kick en lo alto y, tras un gran amague, se zambulló en el ingoal para marcar un nuevo try para Pampas. Con la posterior conversión de Bautista Farisé, el conjunto bonaerense pasó a ganar por 19 a 17.

Pero la emoción continuó. Cinco minutos más tarde, Dogliani volvió a acertar desde media distancia y puso nuevamente a Capibaras arriba por la mínima.

El panorama se complicó aún más para Pampas cuando, a los 28 minutos, Alfonso Latorre recibió una tarjeta amarilla por reiteración de infracciones.

A pesar de jugar con uno menos, el equipo de Leguizamón no se resignó y fue en busca del partido. A siete minutos del final, el dueño de casa volvió a dar vuelta el marcador gracias a un penal convertido por el marplatense Farisé.

En los minutos finales, Pampas manejó la pelota con paciencia y criterio para sostener la ventaja. A dos minutos del cierre, Farisé coronó una gran actuación personal con su segundo penal de la noche y selló la victoria para el conjunto local por 25 a 20.

La franquicia bonaerense volverá a la acción el próximo viernes 13 de marzo cuando, por la cuarta fecha del Super Rugby Américas, visite San Miguel de Tucumán para enfrentarse a Tarucas en el estadio Héctor Gallo Cabrera del Tucumán Lawn Tennis Club.