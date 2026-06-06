Argentina y un día de sensaciones encontradas en el rugby reducido

Culminó el segundo día de actividad en la ciudad de Bordeaux, donde se disputa la última etapa del denominado torneo de la World Championship Series de rugby seven. Los Pumas 7´s cayeron ante Nueva Zelanda por 24-21, y luego por las semifinales del noveno puesto vencieron a Uruguay por 26-17.

Las selecciones de rugby de Argentina iniciaron la acción en Bordeaux

Las Yaguaretés, por su parte, se enfrentaron dos veces ante Sudáfrica y se quedaron con el triunfo en ambas oportunidades. Primero fue victoria 17-5 en el cierre de la fase de grupos, y luego 22-17 en las semifinales del 9° puesto. Este domingo, desde las 06.34 disputarán la definición del 9° puesto ante Gran Bretaña.

Por un lugar en los cuartos de final, Los Pumas 7´s se enfrentaron con Nueva Zelanda. A Los Pumas 7´s sólo les servía ganar para avanzar.

El partido comenzó en favor de los de negro que rápidamente se pusieron en ventaja tras un buen contra ruck en la línea de 5 metros argentina posterior a la salida.

Un minuto más tarde, Marcos Moneta logró filtrarse entre medio de los neozelandeses para igualar el encuentro (convirtió Vera Feld).

El partido se torno de ida y vuelta y estaba para cualquiera, pero fueron los oceánicos los más precisos y los que lograron marcar para irse en ventaja al descanso. En el complemento, rápidamente lograron estirar la ventaja y Los Pumas 7´s estaban obligados a marcar si querían seguir con vida.

Un tackle sin pelota sobre Juan Patricio Batac le dio a los dirigidos por Santiago Gómez Cora un try penal para dejar el partido con vida, sumado a una amarilla que dejó a los de negro con uno menos.

Los neocelandeses no se achicaron y con uno menos lo fueron a buscar y lograron descontar para cortar con la ilusión argentina. A un minuto del final, Martiniano Arrieta marcó para Los Pumas 7´s que no lograron capitalizar la siguiente salida y fue triunfo para Nueva Zelanda por 24-21. De esta manera, Los Pumas 7´s quedaron relegados a las semifinales por el noveno puesto.

En las semifinales del 9° puesto llegó Uruguay. El partido comenzó con los uruguayos poniéndose rápidamente en ventaja, pero la reacción y autoridad argentina no tardó en llegar.

Tres tries del tryman Marcos Moneta y uno de Luciano González despejaron el camino para Los Pumas 7´s para dominar el encuentro.

La reacción oriental llegó sobre el final pero no hubo tiempo para más y Los Pumas 7´s se impusieron por 26-17. En la definición del 9° puesto enfrentarán a Alemania, el domingo desde las 06:56.

pumetas dos Marcos Moneta se escapa a la marca de un neocelandes UAR

Las Yaguaretés

El segundo día de competencia se abrió con el duelo ante Sudáfrica, donde los primeros siete minutos fueron disputados por parte de ambos equipos.

Brigido

Sudáfrica sacó la primera ventaja con un try sin convertir, pero rápidamente Virginia Brígido logró quebrar la defensa rival y apoyar para igualar el tanteador 5 a 5.

En el complemento, el equipo argentino se hizo dueño de la posesión y pasó al frente en el marcador luego de una gran jugada colectiva, finalizada por Antonella Reding.

Las cifras definitivas llegaron por intermedio de Virginia Brígido, que a pura viveza, jugó rápido una infracción y corrió debajo de los palos y así apoyar su segundo try en el juego, para que con la conversión de Sofía González, Las Yaguaretés sumen su primer triunfo en Bordeaux, 17 a 5.

En el último partido de la jornada, Las Yaguaretés volvieron a encontrarse con Sudáfrica, esta vez, por la semifinal del noveno puesto.

El desarrollo de la primera mitad fue favorable para el equipo argentino, que al primer minuto de juego se puso al frente en el marcador gracias al try de Paula Pedrozo.

En su segundo ataque profundo, y luego de una serie de pases, fue Cristal Escalante la encargada de anotar la segunda conquista en el partido. Sobre el final, un try convertido del equipo rival dejo el tanteador 10 a 7.

El complemento tuvo la misma tónica. Las Yaguaretés aprovecharon su chance para marcar a los dos minutos, por intermedio de Virginia Brígido. La conversión de Sofía González fue efectiva, y el marcador reflejaba 17-7.

Dicha distancia se redujo a 17-12 producto de un try sudafricano, que rápidamente fue contrarrestado por una corrida de Talía Rodich, para el 22-12.

Finalmente, quedó tiempo para un try sudafricano que decoró el resultado a favor de Las Yaguaretés, 22 a 17.

El próximo compromiso será este domingo, cuando desde las 06.34 de la mañana disputen la final por el noveno lugar ante Gran Bretaña.