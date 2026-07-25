Clásico Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza: Guía completa, horarios y favoritos

El Hipódromo de Mendoza se viste de gala para celebrar la cita más importante del turf en el interior del país: el Clásico Santo Patrono Santiago.

Este sábado se correrá en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos.

La tradicional jornada hípica Se disputó la 70° edición del Clásico Patrono Santiago reunirá a destacados propietarios, entrenadores, jockeys y a los mejores ejemplares pura sangre de la región en el predio de Montes de Oca.

Los favoritos a la corona del Clásico Patrono Santiago La carrera principal se disputará sobre la distancia de 2200 metros a las 17.15 y contará con un lote de siete competidores confirmados. Tras la baja de The Cyclone por una lesión sufrida en los últimos entrenamientos, el abanico de candidatos se polariza entre tres firmes pretendientes:

The Gun: El caballo oriundo del Valle de Uco (Tupungato), perteneciente al Stud Don Cristóbal, llega como uno de los máximos aspirantes.

Endo Verde: La gran amenaza que arriba desde la provincia de San Juan con antecedentes de jerarquía.

Irlam: Representante local del stud El Principiante, listo para dar pelea en su pista. El resto de los anotados que buscarán la gloria son Tambaqui, Master Yoda, Tiziano Joy y A Mares.

Este sábado se correrá en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos. Marcelo Álvarez / Los Andes Cronograma y horarios de las carreras La reunión hípica contempla un total de 10 contiendas (7 carreras de fondo y 3 cuadreras/concertadas). La actividad oficial comenzará a las 10.

Las carreras