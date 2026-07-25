25 de julio de 2026 - 11:33

Clásico Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza: Guía completa, horarios y favoritos

El Hipódromo de Mendoza se viste de gala para celebrar la cita más importante del turf en el interior del país: el Clásico Santo Patrono Santiago.

Este sábado se correrá en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos.

Este sábado se correrá en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos.

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Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
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Los favoritos a la corona del Clásico Patrono Santiago

La carrera principal se disputará sobre la distancia de 2200 metros a las 17.15 y contará con un lote de siete competidores confirmados. Tras la baja de The Cyclone por una lesión sufrida en los últimos entrenamientos, el abanico de candidatos se polariza entre tres firmes pretendientes:

  • The Gun: El caballo oriundo del Valle de Uco (Tupungato), perteneciente al Stud Don Cristóbal, llega como uno de los máximos aspirantes.

  • Endo Verde: La gran amenaza que arriba desde la provincia de San Juan con antecedentes de jerarquía.

  • Irlam: Representante local del stud El Principiante, listo para dar pelea en su pista.

El resto de los anotados que buscarán la gloria son Tambaqui, Master Yoda, Tiziano Joy y A Mares.

Este s&aacute;bado se correr&aacute; en el Hip&oacute;dromo de Mendoza el tradicional Cl&aacute;sico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos.

Este sábado se correrá en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos.

Cronograma y horarios de las carreras

La reunión hípica contempla un total de 10 contiendas (7 carreras de fondo y 3 cuadreras/concertadas). La actividad oficial comenzará a las 10.

Las carreras

1ra carrera - 1300 metros - 10 horas

(Perdedores)

  • Torre de Mar
  • Le Pera
  • Incitatus
  • 4-Ser Frank
  • 5-Spring Joy
  • Cardo Ruso
  • Marc Berry

2da carrera - 1200 metros - 10.40 horas

(Perdedoras y ganadoras de 1)

  • Eco Mare
  • My Sweet Baby
  • Es Laureliana
  • Mi Callejera
  • Soy Dahlia
  • Shaked

3ra carrera - 1400 metros - 11.20 horas

Clásico “Independencia”

  • Team Beach
  • Templo del Sol
  • Nou Du Champion
  • Evo Máximo
  • Muy Lista
  • El Cinesasta
  • Malambo Feroz

4ta carrera - 475 metros - 12 horas

(Concertada)

  • Ever Dad
  • Todo En Claro
  • Berry Berry
  • Mato Grosso

5ta carrera - 1400 metros - 12.50 horas

(Ganadores de 1 y 2)

  • El Gran Augusto
  • Come Upon
  • Juanchi Key
  • Spiritual Drink
  • Toscanello
  • Estereo Stripes
  • Santo Frank
  • I'm The Best
  • Grande Hit
  • Royal Ascot
  • Mount Everest
  • Equipo Que Gana
  • Precimous Machine

6ta carrera - 1100 metros - 13.40 horas

Clásico “Casino de Mendoza”

  • Wizard Foot
  • Fiestero Xal
  • Dark Sound
  • Ethical Cleric

7ma carrera - 400 metros - 14.30 horas

(Concertada)

Clásico: “Municipalidad de San Martín”

  • Puerto Miami
  • Best Of The Best
  • Gritalo Gringo

8va carrera - 1600 metros - 15.10 horas

Clásico “Gobierno de Mendoza

  • Piccolo Veloce
  • French Frank
  • French Champion
  • Río Franco
  • Storm Revenge
  • Escape Hatch
  • El Mau

9na carrera - 280 metros - 16 horas

(Concertada)

Clásico: “Municipalidad de Junín”

  • Beethoven Fantastic
  • Scar
  • Sin Piedad
  • Sucesor

10ma carrera - 2200 metros - 17.15 horas

Clásico “Santo Patrono Santiago” - Copa Canal 9

  • Tambaqui
  • Irlam
  • Master Yoda
  • Tizziano Joy
  • Endo Verde
  • A Mares
Este s&aacute;bado se correr&aacute; en el Hip&oacute;dromo de Mendoza el tradicional Cl&aacute;sico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos.

Este sábado se correrá en el Hipódromo de Mendoza el tradicional Clásico Santo Patrono Santiago. De los siete inscriptos se destaca The Gun, un caballo de Tupungato, como uno de los favoritos.

Presencia del Valle de Uco en la jornada

El turf del Valle de Uco tendrá un protagonismo especial a lo largo del día con varios representantes preparados para dar pelea en las distintas contiendas:

  • Todo En Claro (Tupungato) – Entrenado por Jesús Pérez.

  • Santo Frank, Wizard Foot, French Frank y Río Franco (Don Cristóbal, Tupungato).

  • Scar (San Carlos) – Entrenado por Lucas Donnantuoni.

  • The Gun (Tupungato) – Candidato en la prueba central.

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