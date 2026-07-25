Clásico Santo Patrono Santiago en el Hipódromo de Mendoza: Guía completa, horarios y favoritos

La tradicional jornada hípica Se disputó la 70° edición del Clásico Patrono Santiago reunirá a destacados propietarios, entrenadores, jockeys y a los mejores ejemplares pura sangre de la región en el predio de Montes de Oca.
El Hipódromo de Mendoza se viste de gala para celebrar la cita más importante del turf en el interior del país: el Clásico Santo Patrono Santiago.
La tradicional jornada hípica Se disputó la 70° edición del Clásico Patrono Santiago reunirá a destacados propietarios, entrenadores, jockeys y a los mejores ejemplares pura sangre de la región en el predio de Montes de Oca.
La carrera principal se disputará sobre la distancia de 2200 metros a las 17.15 y contará con un lote de siete competidores confirmados. Tras la baja de The Cyclone por una lesión sufrida en los últimos entrenamientos, el abanico de candidatos se polariza entre tres firmes pretendientes:
The Gun: El caballo oriundo del Valle de Uco (Tupungato), perteneciente al Stud Don Cristóbal, llega como uno de los máximos aspirantes.
Endo Verde: La gran amenaza que arriba desde la provincia de San Juan con antecedentes de jerarquía.
Irlam: Representante local del stud El Principiante, listo para dar pelea en su pista.
El resto de los anotados que buscarán la gloria son Tambaqui, Master Yoda, Tiziano Joy y A Mares.
La reunión hípica contempla un total de 10 contiendas (7 carreras de fondo y 3 cuadreras/concertadas). La actividad oficial comenzará a las 10.
Las carreras
1ra carrera - 1300 metros - 10 horas
(Perdedores)
2da carrera - 1200 metros - 10.40 horas
(Perdedoras y ganadoras de 1)
3ra carrera - 1400 metros - 11.20 horas
Clásico “Independencia”
4ta carrera - 475 metros - 12 horas
(Concertada)
5ta carrera - 1400 metros - 12.50 horas
(Ganadores de 1 y 2)
6ta carrera - 1100 metros - 13.40 horas
Clásico “Casino de Mendoza”
7ma carrera - 400 metros - 14.30 horas
(Concertada)
Clásico: “Municipalidad de San Martín”
8va carrera - 1600 metros - 15.10 horas
Clásico “Gobierno de Mendoza
9na carrera - 280 metros - 16 horas
(Concertada)
Clásico: “Municipalidad de Junín”
10ma carrera - 2200 metros - 17.15 horas
Clásico “Santo Patrono Santiago” - Copa Canal 9
El turf del Valle de Uco tendrá un protagonismo especial a lo largo del día con varios representantes preparados para dar pelea en las distintas contiendas:
Todo En Claro (Tupungato) – Entrenado por Jesús Pérez.
Santo Frank, Wizard Foot, French Frank y Río Franco (Don Cristóbal, Tupungato).
Scar (San Carlos) – Entrenado por Lucas Donnantuoni.
The Gun (Tupungato) – Candidato en la prueba central.