Fórmula 1: Lando Norris se adueñó sobre el final de la pole del GP de Hungría y relegó a Ferrari

El piloto de McLaren superó al múltiple campeón en el último intento de la Q3, y largará en el primer lugar este domingo desde las 10 horas de nuestro país.

Fórmula 1: Lando Norris se adueñó sobre el final de la pole del GP de Hungría

Lando Norris dominó de principio a fin la jornada de clasificación del Gran Premio de Hungría, y se quedó con la pole de cara a la actividad prevista para este domingo. Mientras tanto, Lewis Hamilton se ubicó segundo en un día agitado de la Fórmula 1.

La pelea por la cima fue sin tregua, lo que le otorgó a la prueba de clasificación una emoción especial. De menos a más, la lucha entre Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes Benz fue tremenda.

Lando Norris, el gran ganador de la clasificación de la Fórmula 1: Lando Norris marcó el camino en la primera parte de la jornada, al alcanzar un número de 1.18.277 que fue suficiente para quedar por encima de Max Verstappen, que había logrado alcanzar la cima a la mitad del tiempo, y de Kimi Antonelli, que metía presión con su monoplaza.

La Q2 fue cambiante respecto a su líder. Kimi Antonelli saboreó la pole en una primera instancia, luego fue superado por Lewis Hamilton con 1.17.931, y hasta Hadjar llegó allí, con 1.17.872. Pero la mañana tenía un protagonista excluyente: Lando Norris. El piloto de McLaren se mostró imparable nuevamente, y estampó una marca de 1.17.456 que nadie pudo superar en el resto.

Lando volvió a demostrar de qué está hecho, y no se desesperó con el paso del tiempo de la Q3. Cuando parecía que Lewis Hamilton se llevaba la primera posición, el campeón mejoró el tiempo de Ferrari y se adueñó con la pole apenas por 12 milésimas y en el último segundo. Fue una definición agónica y apretadísima.