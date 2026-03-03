Torneo del Interior "A" de Rugby: Daniel Roccuzzo y Adrián Gioeni analizaron su próximo desafío

El próximo sábado 28 de marzo arrancará una nueva edición del Torneo del Interior "A" de Rugby donde por la URC competirán Marista, actual monarca de la competencia y el Mendoza RC. Es por esto que este medio dialogó con los dos entrenadores, Daniel Roccuzzo de los Tricolores de La Carrodilla, y Adrián Gioeni de los Blancos de El Bermejo.

Recordemos que ambos quinces componen la zona 1 del Torneo del Interior "A" junto a Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER); y Tucumán Rugby . Las dos escuadras mendocinas tendrán que viajar para la primera fecha, los Tricolores hasta la ciudad de Rosario y los Blancos rumbean para San Miguel de Tucumán. Recién en la tercera fecha se medirán los equipos mendocinos será el sábado 30 de mayo y el local será el Mendoza.

Recordemos que la última vez que se midieron Marista RC y Mendoza RC, fue por la final del Top Ocho local, y ganaron Los Tricolores por 21 a 13.

Empecemos por el norte del Gran Mendoza. En El Bermejo, Departamento de Guaymallén empezaron la pretemporada el 26 de enero. "Las metas del año es terminar con una base de jugadores de un 20 % más que lo que arrancó el año pasado. La zona que nos tocó en el TDI es muy competitiva como los demás. Lo positivo es que son solo 2 viajes a otra provincias. Es un grupo complicado con dos campeones regionales (Marista y Tucumán) y el otro es experto en este torneo como es GER", dijo el DT de Mendoza RC, Adrián Gioeni.

Luego el destacado ex rugbier expresó: "Entre las bajas que tenemos estará Juampi Chalabe que está lesionado, capaz pueda volver antes de fin de año. Los tres pumitas que si los confirman no los tendremos y que son Julián Cossutta, Tomás Canedo y Laureano Valle. Giudice no estará porque está con la franquicia de los Dogos. En tanto, las altas son Santiago Rez Masud que viene de Tucumán Lawn Tennis, Federico Vidal, que jugó en exterior y tengo varios juveniles de M19 que se suman al Plantel".

"Por supuesto que iremos tratando de resolver cada plantel de acuerdo a cómo estemos parados en cada torneo. Iremos Partido a partido" agregó Gioeni.

Los Conejos esperan por su debut

Consultado el estratego Blanco de como están sus dirigidos para el debut en el Torneo del Interior "A" y que pensaba de su rival en el debut, recalcó que: "Vamos a pensar en ese partido después de jugar los tres primeros partidos del torneo local y la idea es afrontar los dos torneos con la misma importancia".

¿Marista como está?

Marista es el último campeón del torneo Regional y del torneo del Interior solo le faltó el Nacional de Clubes, para hacer tripleta de coronas en el 2025. Agustín Gómez y Santiago Dora se retiraron del rugby y Tomás Bartolini está lesionado. Daniel Roccuzzo sigue al mando del Multi Campeón y estas líneas dejó en una emotiva nota con este medio.

"La pretemporada la comenzamos el 28 de enero. Cada vez es mas dura esta competencia del TDI, además es muy desafiante. Hay que prepararse cada vez de la mejor forma y los entrenadores tienen que estudiar más. Todos los años se va evolucionando más este torneo y eso es muy bueno", dijo Daniel Roccuzzo.

Luego el coach del primer equipo de rugby del club Marista indicó que: "No creo tener mas presión por haber salido campeones, por el contrario, si no que tenemos muchas expectativas, sumamos un año más de experiencia. Esta muy lindo el desafío que tenemos por delante".

Bajas Tricolores

"Tenemos muchas bajas -agregó- Hay siete jugadores nuestros en el torneo de franquicias. Hay dos referentes que se retiraron. Otro jugador se fue a Estados Unidos y tenemos un lesionado definitivo que estará sin jugar todo el año. Son todas bajas importantes, pero tenemos un plantel grande, para que esas bajas que hay, se sientan lo menos posible (....). Estamos contentos, porque la idea es que salgan nuevos líderes y jugadores"..

Consultado acerca del emparejamiento de clubes que tendrá Marista en este nuevo TDI, Roccuzzo expresó que: "La zona que nos tocó en el Torneo del Interior, es muy dura. Por ejemplo, tendremos a GER que fue el único que nos ganó en la campaña del año pasado, no tiene muchos jugadores en las franquicias y ha sido campeón varias veces en el TDI y será nuestro debut, el año pasado fue igual y nos ganó y después no perdimos más, así que si caemos, ojalá repitamos la campaña. Tucumán Rugby, que es el campeón de su certamen y el Mendoza, que lo conocemos mucho y fue finalista en el Top Ocho. Son todos buenos equipos y se preparan igual que nosotros".

Las Metas de Marista

Acerca de los objetivos que tiene Marista este año en el rugby de primera, Roccuzzo sumó: "Las meta siempre es llegar lo más alto, que se pueda. Nuestra prioridad es el TDI donde queremos clasificar, pero sin dejar de lado la competencia local de Mendoza, que es la que sirve para agrandar la base y poder rotar jugadores".

Las zonas del Torneo del Interior "A"

Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby

Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.

Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.

Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.