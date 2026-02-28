La selección nacional de Rugby Touch viaja a su primera experiencia en Europa

En agosto de 2022, Giancarlo Spinetta estaba en París y dos amigos que hacían un doctorado lo invitaron a un campo de la Universidad de la Sorbona a presenciar un partido de Rugby Touch. El abogado mendocino quedó fascinado con la experiencia deportiva en Europa y a su regreso comenzó a instalar la modalidad en la provincia y el país.

Giancarlo Spinetta cuenta: "La primera convocatoria que hicimos en Mendoza fue en octubre del 2022 en las canchas del CPBM, y después fue tan exitoso todo, que nos cambiamos a las instalaciones de la URC en el parque San Vicente. El primer torneo nacional fue en julio del 2023".

Hace casi un año atrás, Giancarlo Spinetta decía a los medios tras la creación de Argentina Touch (ente madre de la actividad en el territorio nacional). “Deseamos ampliar las competencias para difundir la modalidad en todo el país”, el abogado y ex jugador de Los Tordos se convertía en ese momento, en el primer presidente del organismo deportivo..

En el Club del Personal del Banco Mendoza se disputará una nueva edición del Torneo Nacional de Rugby Touch.

El dirigente explicó que la FIT organiza mundiales cada cuatro años y destacó que la próxima cita global será en 2028 en Nueva Zelanda, y está claro que Argentina participará por primera vez en su historia. “Queremos hacer historia y que Argentina juegue su primer Mundial de rugby touch”, remarcó.

Empieza una nueva temporada y Giancarlo comentó: "para este año tenemos la intención de viajar al torneo Touch and Tapas en España , que será en la ciudad de Elche, en la Provincia de Alicante, que son seleccionados nacionales, regionales y la Argentina Todos jugaremos con seudónimos".

En España, el elenco de Argentina Touch, enfrentará a sus similares de Galaxy Cosmos, Swiss Mountain Goats, Splendid Quarantenni, Linces y están emparejados en la zona que se denomina Toros. Nuestros representantes se están preparando desde octubre del año pasado para esta cita deportiva.

mendoza touch.jpg La selección de Mendoza de rugby en la modalidad touch Gentileza

Luego añadió: "Después viajaremos a jugar un intercontinental a Santiago de Chile. A mitad de año se viene el Nacional de clubes, que lo haremos en Mendoza o en Rosario. Y para el segundo semestre planificamos un torneo provincial, otro Intercontinental, que no sabemos si será acá o en Chile y la American Cup, que se disputará por primera vez".

El dirigente indicó que en este año se continuará con las capacitaciones estratégicas en colegios primarios en ambos semestres.

¿Cómo fue la temporada pasada?

El año pasado fue importante para el combinado de la modalidad touch porque los mendocinos compitieron en el torneo Nacional que se disputó en la ciudad de Rosario. Donde compitieron 16 formaciones de diversas provincias que, según los entendidos, fue una cifra récord de participación que conformó la expansión de esta modalidad en el marco país. "Fuimos campeones y eso fue un gran hito para nosotros. Además la temporada pasada fue exitosa, porque logramos vencer al M 50 de Chile en el Intercontinental", confidenció Spinetta.

camiseta Rugby. Camiseta oficial de la selección argentina de Touch Gentileza Argentina Touch

¿Qué es el Rugby Touch?

El touch rugby, rugby sin contacto o simplemente touch, es una variante de este deporte, en la que el tackle es reemplazado por un toque suave con la mano en el cuerpo del rival, siendo mínimo el contacto entre jugadores. Los partidos duran 20 minutos y se disputan en la mitad de la cancha tradicional del Rugby Union.

"Esto empezó a jugarse a fines de las década del 60 en los colegios de Gran Bretaña y Oceanía. En 1985 se crea la FIT que es como si fuera la Rugby World. En la actualidad hay 76 países, que son parte. Argentina es el último que se sumó. Esta modalidad precisa velocidad y gran estado físico, es inclusiva y se complementa al rugby union.

En la actualidad la actividad tiene cuatro torneos al año en Mendoza, un torneo nacional y otro denominado Intercontinental, donde juegan con equipos de Chile.

taruca dos.jpg Giancarlo Spinetta titular del nuevo organismo de la ovalada y el Subsecretario Federico Chiapetta. FART

Algo más del Touch

Las principales características de este deporte es la sencillez en las reglas, comparadas con las de otras modalidades del rugby (no hay tackles, scrums, rucks, mauls, lines outs ni conversiones), los requisitos mínimos en el equipamiento y el mínimo contacto. Existen diversas categorías, por edades o por sexos, existiendo en este caso las categorías masculina, femenina y mixta. El Touch se puede jugar in door, playa o en cancha normal de césped y son seis jugadores por bandos.

Sobre los mundiales

La Copa del Mundo se realiza desde 1988 y en ella compiten, en distintas modalidades, unas 30 selecciones. La última Copa Mundial se realizó en 2024 en Inglaterra, en la que Australia resultó vencedora en las tres competencias abiertas (femenina, masculina y mixta), y las selecciones de Nueva Zelanda fueron subcampeonas.

Una invitación a jugarlo

Si bien hay un convenio con la DGE donde hay más de 150 profesores capacitados, el que desee entrenar, juegue rugby o no, puede concurrir los martes a las 20.30 y viernes a las 18.30 al predio de la URC, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz.