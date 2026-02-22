Súper Rugby: Gran debut de Capibaras XV que venció al actual campeón Peñarol

En el Hipódromo de Rosario , el elenco de Capibaras XV tuvo su gran debut en la primera fecha del torneo del Súper Rugby Américas 2026 , porque derrotó a su similar de Peñarol , defensor del título, por 34 a 7 y con punto bonus incluido.

A pesar de los nervios y la ansiedad que contrae cualquier debut, no sólo en la temporada sino también dentro del certamen en sí, el conjunto anfitrión fue el gran protagonista de los primeros minutos del encuentro. Los errores de manejo o de timing no frenaron en ningún momento a los litoralenses, que salieron al campo con la premisa de ahogar a su rival, logrando su meta durante grandes lapsos del primer tiempo.

En dicho marco, la fortaleza del pack local se mostró en todo su esplendor a los 10 minutos de juego, tras concretar la vieja y prolífica fórmula del line-maul, cuando su capitán Ignacio Gandini logró apoyar en el ingoal de la visita, marcando el primer try de la franquicia de Litoral.

Allí los campeones comenzaron a hacer pie y lograron disputar una buena cantidad de minutos en territorio rival, pero nunca pudieron superar a la defensa local.

Después de controlar los embates aurinegros, Capibaras logró aumentar la diferencia con una excelente conquista del wing Franco Rossetto, quién finalizó la maniobra la cual había comenzado con una buena pesca cerca de la mitad del campo, demostrando así la presión e intensidad con la que el XV local disputó la primera mitad.

Dicha presión, concentración e intensidad prosiguió hasta la última maniobra, que concluyó en una nueva conquista de Franco Rossetto, que le otorgaba a su equipo una diferencia de 21-0 para que los del Litoral se vayan con una mueca de felicidad hacia el vestuario.

Los Carboneros no pudieron hacer nada

Tras el descanso, los Carboneros salieron con la intención de ser los protagonistas para intentar ponerse en partido. Pero nuevamente el muro defensivo local dijo presente para soportar con hidalguía los ataques, que no lograban ser efectivos.

Los minutos fueron transcurriendo, con un partido que fue perdiendo intensidad, con el cansancio comenzando a ser un actor principal en la cruda noche rosarina. Cuando todo parecía indicar que la tesitura no se iba a modificar, el ingresado Ignacio Dogliani se animó y anotó un drop de otro partido para aumentar aún más la ventaja de la franquicia debutante a los 20 minutos de la seguunda mitad.

El estado anímico de los debutantes fue tal que a pesar de la diferencia fue por más y tuvo su premio cerca del desenlace, con la conquista del joven hooker ingresado Federico Cescut, gracias a otro line-maul dominante, que le otorgó el preciado punto bonus a su equipo.

Sobre el final, Peñarol buscó y consiguió el descuento gracias a la garra del ingresado Sebastián Pérez, que tuvo la palabra final en un partido deslucido del tricampeón, que atraviesa una etapa de recambio en su plantel de cara al nuevo certamen. Nada de ello importó a los Capibaras, que sellaron un triunfo resonante en su primera participación.

Síntesis

Cancha: Hipódromo de Rosario.

Capibaras XV (34): Diego Correa, Manuel Cuneo, Enzo Avaca, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara, Manuel Bernstein, Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit, Gino Dicapua y Tomás Sigura. Entrenador: Nicolás Galatro

Peñarol (7): 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Bautista Cat, 5. Manuel Rosmarino, 6. Pedro Suárez, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Ardao, 9. Alejandro Molinas, 10. Justo Ferrario, 11. Ignacio Facciolo, 12. Joaquín Suárez, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Tomás Baca Castex, 15. Santiago Marolda. Entrenador: Ivo Dugonjic.

Ingresaron: En Capibaras Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani, Bautista Estellés. En Peñarol: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Juan Francisco Bessio, 19. José Ignacio Rodríguez, 20. Ignacio Merli, 21. Francisco Lawlor, 22. Icaro Amarillo, 23. Alfonso Perillo.

Anotaciones: En el primer tipempo a los 10' Try de Ignacio Gandini convertido por Juan Bautista Baronio (C), 26' Try de Franco Rossetto convertido por Juan Bautista Baronio (C), 40' Try de Franco Rossetto convertido por Juan Bautista Baronio (C). En el segundo, a los 60' Drop de Ignacio Dogliani (C), 31' Try de Federico Cescut convertido por Juan Bautista Baronio (C), Try de Sebastián Pérez convertido por Justo Ferrario (P), 40' Penal convertido por Juan Bautista Baronio (C).

Árbitro: Damián Schneider.