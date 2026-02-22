Icónico tenista platense logró su primer ATP 500

El jugador de tenis Tomás Etcheverry, cuarta raqueta argentina en la actualidad, derrotó en tres sets al chileno Alejandro Tabilo y se quedó con el título en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, el certamen de mayor relevancia de la gira sudamericana.

Así, Etcheverry cerró una jornada inolvidable en su carrera: ganó dos partidos en un día (tuvo que concluir su triunfo en la semifinal durante esta tarde por problemas climáticos) y sumó su primer título a nivel ATP, bajo la copiosa lluvia de la ciudad brasileña.