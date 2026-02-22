22 de febrero de 2026 - 22:04

Icónico tenista platense logró su primer ATP 500

Se trata de Tomás Etcheverry, que derrotó a Alejandro Tabilo y es campeón del Open de Río, que es un certamen de tenis importante del circuito ATP

Tenis. Tomás Etcheverry se llevó su primer ATP 500 en Río de Janeiro este domingo en la noche

Tenis. Tomás Etcheverry se llevó su primer ATP 500 en Río de Janeiro este domingo en la noche

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis Tomás Etcheverry, cuarta raqueta argentina en la actualidad, derrotó en tres sets al chileno Alejandro Tabilo y se quedó con el título en el torneo ATP 500 de Río de Janeiro, el certamen de mayor relevancia de la gira sudamericana.

Leé además

Tenis. Tomás Etcheverry jugará en la final del Rio Open

Etcheverry se metió en la final de tenis del Río Open tras vencer a Kopriva

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Carlos Alcaraz está intratable y ahora ganó en Doha

Alcaraz le dio una paliza de buen tenis a Fils y ganó el ATP 500 de Doha

Por Gonzalo Tapia

Así, Etcheverry cerró una jornada inolvidable en su carrera: ganó dos partidos en un día (tuvo que concluir su triunfo en la semifinal durante esta tarde por problemas climáticos) y sumó su primer título a nivel ATP, bajo la copiosa lluvia de la ciudad brasileña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tenis. Juan Manuel Cerúndolo se quedó sin pilas en Brasil

Río Open de Tenis: Cerúndolo cayó ante Kopriva y quedó fuera en cuartos del torneo

Tenis. Tomás Etcheverry realizó una buena performance en el Río Open y pasó de ronda

Etcheverry pasó a octavos de final en el Open de Tenis de Río

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Sebastián Báez es uno de los mejores argentinos ubicados en el ranking de la ATP

Tenis: Subas, mantenciones y bajas en posiciones tuvieron los argentinos en el nuevo ranking de ATP

Por Gonzalo Tapia
Tenis. El tenista nacional: Thiago Tirante abre la actuación argentina en Brasil

Tenis: Comienza el Río Open con actividad para el argentino Thiago Tirante

Por Gonzalo Tapia