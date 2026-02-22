Etcheverry se metió en la final de tenis del Río Open tras vencer a Kopriva

El jugador de tenis Tomás Etcheverry se enfrentará en la final del Rio Open frente Alejandro Tabilo en busca de su primer título dentro del circuito ATP. El especialista nacional ganó por 4/6, 7/6(2) y 7/6(4) al checo Vit Kopriva y accedió al partido consagratorio, que se disputará en la "Ciudad Maravillosa".

Alcaraz le dio una paliza de buen tenis a Fils y ganó el ATP 500 de Doha

El tenista chileno Alejandro Tabilo se metió en la final del ATP 500 de Río luego de su gran triunfo en sets corridos frente al peruano Ignacio Buse.

Tabilo, que actualmente ocupa el puesto número 68 del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-3 luego de una hora y 12 minutos de juego.

Este triunfo le permitirá a Tabilo ir en busca dentro de unas horas de su primer título en un ATP 500 y además se aseguró el regreso al top 50 del ranking. Incluso, si llega a ganar la final ascenderá hasta el 37° puesto del escalafón mundial.

Tabilo buscará conquistar su cuarto título, luego de los conseguidos en los ATP 250 de Auckland y Mallorca 2024 y en Chengdú 2025.

Buse, por su parte, cerró una de las mejores semanas de su carrera, donde consiguió grandísimos triunfos ante jugadores de gran nivel como el brasilero Joao Fonseca y el italiano Matteo Berrettini.

Esta gran actuación en Río le permitirá ascender hasta el puesto número 66 del ranking.