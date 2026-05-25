Costó, pero al final ganó: Francisco Cerundolo avanzó en Roland Garros

El jugador de tenis Francisco Cerúndolo (ocupa el 25° lugar en el ranking de la ATP ) se metió en la segunda ronda del torneo Abierto de Francia, Roland Garros luego de un trabajado triunfo ante el complicado neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Cerúndolo, que quiere tener una buena actuación en el segundo Grand Slam de la temporada para volver al top 20 del ranking, se impuso por 6/3, 6/4, 6/7(7) y 6/4, luego de 3 horas y 37 minutos de juego.

¿Qué pasó en Roland Garros?

El argentino comenzó el partido en un gran nivel y parecía que se iba a llevar un cómodo triunfo, incluso llegó a sacar para partido en el tercer set. Sin embargo, se le terminaron complicando las cosas por errores propios y terminó cediendo dicho parcial en el tie-break, después de desaprovechar un matchpoint.

Finalmente Cerúndolo tuvo una gran reacción en el cuarto set, el cual se adueñó con un sólido 6/4 gracias a los dos quiebres que obtuvo, contra solo uno de su rival.

De esta manera, Cerúndolo avanzó a la segunda ronda, donde tendrá como oponente al ganador del partido entre los franceses Hugo Gaston y Gael Monfils, quien disputa este Grand Slam por última vez en su carrera ya que se retirará una vez finalizada la temporada.

Otro histórico tenista que se despidió de Roland Garros fue el suizo Stan Wawrinka, quien en 2015 dio la gran sorpresa al quedarse con el título en el Grand Slam parisino al derrotar al serbio Novak Djokovic. Su verdugo en esta ocasión fue el neerlandés Jesper De Jong.