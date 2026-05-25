Karim Crucce hace historia en el box nacional y supera a "Ringo" Bonavena

Box. El boxeador argentino Karim Crucce hizo historia al superar un récord del inolvidable Oscar “Ringo” Bonavena y consagrarse como el campeón del peso pesado argentino más joven de la historia del pugilismo nacional.

Crucce, con nueve triunfos por nocaut en igual cantidad de combates, se quedó con el título a los 20 años, imponiéndose por la vía rápida ante Esteban Juárez (6-9-1, 3 KOs) , cuando apenas dos minutos pasaban del primer round.

El prometedor joven argentino, que supera el límite mínimo de la categoría pesada por apenas seis kilos, se mostró muy contento por el récord aunque reconoció “no llegarle a los talones” al ídolo del boxeo argentino cuya marca superó y afirmó que su objetivo es bajar a la categoría crucero, que admite púgiles de entre 79 y 86 kilogramos.

Una jornada histórica del boxeo nacional se vivió en la noche de este sábado, en la que el peso pesado Karim Crucce trascendió al derrotar a Esteban Juárez y consolidarse como el argentino más joven en quedarse con el título de la categoría mencionada en nuestro país.

La misma fue la novena victoria de la carrera de Crucce, hijo del campeón panamericano Walter Crucce, habiendo ganado todas las anteriores por nocaut en tan solo 13 meses de carrera como profesional.

Con peleas en distintos lugares del país, el estadio FAB fue el recinto en el que Crucce quedó en la historia al superar el récord del legendario “Ringo” Bonavena: se consagró campeón pesado a los 20 años, mientras que el representante de Parque Patricios tenía 23 años cuando lo consiguió, al derrotar a Gregorio Peralta en una recordada pelea en el Luna Park, en septiembre de 1965 y en la que fue apenas su séptima pelea en el país, la decimosexta de su carrera.

La victoria fue sentenciada en el primer round, ante un rival que contaba con más de 40 kilos de ventaja. Crucce aprovechó la ventaja de velocidad y explosividad para tirar a su rival a falta de un minuto y medio para el final del primer round, con un swing de derecha, y remató el triunfo treinta segundos después, con una combinación de golpes al hígado y a la cabeza.

Así, Karim Crucce se quedó con un título que estaba vacante, aunque afirmó que seguramente no lo defenderá, ya que busca bajar a la categoría crucero, que le resultaría más cómoda al tener 1,85 metros de estatura y haber peleado anoche en 101,5 kilos, asegurando que tiene como objetivo firmar su primer combate en el exterior.