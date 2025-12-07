7 de diciembre de 2025 - 18:35

Boxeo: El futuro del pugilismo del sur mendocino comienza en Impacto Box

Tres campeones mundiales, “Locomotora” Castro, Cotón Reveco y Jonathan Barros, acompañaron a Mauricio Moreno en la apertura de un gimnasio con ring profesional y modernas instalaciones en General Alvear. Claudio Tapia se sumará como uno de los entrenadores.

Los ex campeones mundial, Jonathan Barros, Locomotora Castro y Juan Carlos Reveco, junto a Mauricio Moreno, propietario del flamante gimnasio de boxeo, que inauguró en Alvear.

Los ex campeones mundial, Jonathan Barros, Locomotora Castro y Juan Carlos Reveco, junto a Mauricio Moreno, propietario del flamante gimnasio de boxeo, que inauguró en Alvear.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

General Alvear, un departamento que históricamente ha aportado deportistas de gran nivel -desde el recordado piloto Víctor García y el emblemático jockey Jorge Valdivieso, hasta el destacado boxeador Juan “Mendoza” Aguilar y el actual referente internacional del vóleibol Agustín Loser, la mayor figura deportiva de su historia- volvió a vivir una jornada especial. Esta vez, el motivo fue la inauguración de un nuevo centro de entrenamiento que promete marcar un antes y un después para el boxeo del sur mendocino.

Leé además

Boca Juniors - Racing Club, por la Liga Profesional

Con justicia, Racing Club eliminó a Boca Juniors y está en la final del Clausura

Por Redacción Deportes
El piloto mendocino finalizó en el 11° en la última carrera del año disputada en La Plata. Mientras que, en el campeonato ocupó el 5to. lugar. En 2024 logró su primer título en la Máxima.

Julián Santero cerró un 2025 sólido y ratifica su protagonismo en el Turismo Carretera

Por Sergio Faria

El gimnasio de boxeo Impacto Box, impulsado por el empresario local y apasionado del deporte Mauricio Moreno, abrió oficialmente sus puertas en pleno corazón de la ciudad. Y lo hizo con un marco de lujo y con la presencia de tres campeones del mundo : Jorge “Locomotora” Castro, Juan Carlos Reveco y Jonathan Barros, que acompañaron al anfitrión en el corte de cinta.

La presencia de estas figuras no solo le dio jerarquía al acto, sino que también reflejó el vínculo personal que Moreno mantuvo siempre con el ambiente boxístico. “Es un sueño cumplido”, expresó emocionado el día de la inauguración, que además coincidió con su cumpleaños. “Miro el gimnasio y no lo puedo creer. Es el mejor regalo que me podía hacer”, deslizó feliz el empresario alvearense.

Boxeo
Claudio Tapia será uno de los entrenadores del flamante gimnasio. El ex retador al título intercontinental posó junto a “Locomotora” Castro, el propietario Mauricio Moreno, Juan Carlos Reveco y Jonathan Barros.

Claudio Tapia será uno de los entrenadores del flamante gimnasio. El ex retador al título intercontinental posó junto a “Locomotora” Castro, el propietario Mauricio Moreno, Juan Carlos Reveco y Jonathan Barros.

Un espacio pensado para crecer

El nuevo gimnasio cuenta con un ring de medidas reglamentarias, áreas de trabajo amplias y equipadas, y vestuarios modernos para hombres y damas. Según contó Moreno, la idea empezó a tomar forma hace un año y finalmente logró materializarse después de mucho esfuerzo.

La conducción técnica estará a cargo del ex boxeador lasherino Claudio Rosendo Tapia, quien trabajará especialmente en la formación de boxeadores amateurs. Junto a él también participará Marcos González, además de profesores encargados de actividades aeróbicas y complementarias.

Una apuesta fuerte a la juventud

Moreno adelantó que su plan principal es trabajar con chicos de entre 12 y 14 años. “Quiero que este sea un espacio para contenerlos, formarlos y sacarlos a competir. Para eso me estoy haciendo la licencia de promotor”, explicó. Su objetivo es claro, que Alvear vuelva a tener representantes en el boxeo nacional.

image
El titular del lugar aseguró que buscará darle mayor movimiento al boxeo en todo el departamento alvearense.

El titular del lugar aseguró que buscará darle mayor movimiento al boxeo en todo el departamento alvearense.

Futuro en marcha

Moreno no ocultó su entusiasmo. “Siempre fui fanático del boxeo. En mi juventud me puse los guantes un par de veces, pero siempre soñé con abrir un gimnasio en mi tierra”, recordó. El empresario también dirige un gimnasio de musculación junto a su esposa, y considera que este nuevo espacio será un pilar fundamental para el desarrollo deportivo del departamento.

Entre los proyectos a futuro mencionó la posibilidad de realizar campamentos de entrenamiento con boxeadores profesionales y seguir ampliando la estructura del gimnasio a medida que la comunidad deportiva crezca.

Con esta inauguración, General Alvear suma un nuevo capítulo en su rica historia deportiva y abre la puerta para que nuevas promesas -como Brisa Alfonzo, actual campeona argentina de la división superpluma- sigan surgiendo desde el sur mendocino.

image
El gimnasio cuenta con un ring de medidas reglamentarias, áreas de trabajo amplias y equipadas.

El gimnasio cuenta con un ring de medidas reglamentarias, áreas de trabajo amplias y equipadas.

La palabra de los campeones

Jorge "Locomotora" Castro: “Es un hermoso espacio para el boxeo y siempre son bienvenidos los gimnasios destinados a esta actividad. A Mauricio lo conozco hace muchos años y quería estar en esta inauguración, que es un viejo proyecto que él tenía. Es una gran oportunidad para los chicos del lugar”, comentó el ex campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

image
Claudio Tapia, Jonathan Barros, Juan Carlos Reveco y Andr&eacute;s Nieto, durante la inauguraci&oacute;n del lugar. &nbsp;

Claudio Tapia, Jonathan Barros, Juan Carlos Reveco y Andrés Nieto, durante la inauguración del lugar.

Juan Carlos Reveco: “Es un hermoso gimnasio. Estuve un par de veces en Japón peleando y me hizo acordar a los gimnasios japoneses: pequeños pero consistentes y muy bien armados. Este tiene un ring profesional espectacular”, dijo el ex campeón mundial minimosca y mosca (AMB).

Jonathan Barros: “Es un honor estar en esta inauguración, pero lo importante es que Mendoza y el sur mendocino tienen un lugar donde los chicos pueden iniciarse en esta práctica deportiva como es el boxeo; a mí me salvó la vida”, afirmó ex campeón mundial pluma de la AMB.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata por la Liga Profesional

La Plata se paraliza con el clásico entre Gimnasia y Estudiantes: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
El Profe Segura volverá a combatir después de 14 meses. Su última presentación fue en octubre del año pasado en el mismo escenario. 

El Polideportivo La Colonia será escenario de una velada de boxeo de alto voltaje

Por Sergio Faria
Pascual Pérez dejó un legado para el boxeo argentino, sostenido en su talento natural y coraje para ir al frente. 

Pascual Pérez: el "Torito de las Pampas" que marcó al boxeo argentino

Por Sergio Faria
Si bien Fortaleza mejoró su rendimiento en los últimos partidos del campeonato bajo la conducción de Palermo, no le alcanzó para mantener la categoría y descendió a Serie B. 

Definición del Brasileirao: Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza

Por Redacción Deportes