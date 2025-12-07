Boxeo: El futuro del pugilismo del sur mendocino comienza en Impacto Box

General Alvear , un departamento que históricamente ha aportado deportistas de gran nivel -desde el recordado piloto Víctor García y el emblemático jockey Jorge Valdivieso , hasta el destacado boxeador Juan “Mendoza” Aguilar y el actual referente internacional del vóleibol Agustín Loser, la mayor figura deportiva de su historia- volvió a vivir una jornada especial. Esta vez, el motivo fue la inauguración de un nuevo centro de entrenamiento que promete marcar un antes y un después para el boxeo del sur mendocino.

Con justicia, Racing Club eliminó a Boca Juniors y está en la final del Clausura

El gimnasio de boxeo Impacto Box , impulsado por el empresario local y apasionado del deporte Mauricio Moreno, abrió oficialmente sus puertas en pleno corazón de la ciudad . Y lo hizo con un marco de lujo y con la presencia de tres campeones del mundo : Jorge “Locomotora” Castro, Juan Carlos Reveco y Jonathan Barros , que acompañaron al anfitrión en el corte de cinta.

La presencia de estas figuras no solo le dio jerarquía al acto, sino que también reflejó el vínculo personal que Moreno mantuvo siempre con el ambiente boxístico. “Es un sueño cumplido”, expresó emocionado el día de la inauguración, que además coincidió con su cumpleaños. “ Miro el gimnasio y no lo puedo creer . Es el mejor regalo que me podía hacer”, deslizó feliz el empresario alvearense.

El nuevo gimnasio cuenta con un ring de medidas reglamentarias, áreas de trabajo amplias y equipadas, y vestuarios modernos para hombres y damas. Según contó Moreno, la idea empezó a tomar forma hace un año y finalmente logró materializarse después de mucho esfuerzo.

Claudio Tapia será uno de los entrenadores del flamante gimnasio. El ex retador al título intercontinental posó junto a “Locomotora” Castro, el propietario Mauricio Moreno, Juan Carlos Reveco y Jonathan Barros.

La conducción técnica estará a cargo del ex boxeador lasherino Claudio Rosendo Tapia, quien trabajará especialmente en la formación de boxeadores amateurs. Junto a él también participará Marcos González , además de profesores encargados de actividades aeróbicas y complementarias.

Una apuesta fuerte a la juventud

Moreno adelantó que su plan principal es trabajar con chicos de entre 12 y 14 años. “Quiero que este sea un espacio para contenerlos, formarlos y sacarlos a competir. Para eso me estoy haciendo la licencia de promotor”, explicó. Su objetivo es claro, que Alvear vuelva a tener representantes en el boxeo nacional.

image El titular del lugar aseguró que buscará darle mayor movimiento al boxeo en todo el departamento alvearense. Gentileza

Futuro en marcha

Moreno no ocultó su entusiasmo. “Siempre fui fanático del boxeo. En mi juventud me puse los guantes un par de veces, pero siempre soñé con abrir un gimnasio en mi tierra”, recordó. El empresario también dirige un gimnasio de musculación junto a su esposa, y considera que este nuevo espacio será un pilar fundamental para el desarrollo deportivo del departamento.

Entre los proyectos a futuro mencionó la posibilidad de realizar campamentos de entrenamiento con boxeadores profesionales y seguir ampliando la estructura del gimnasio a medida que la comunidad deportiva crezca.

Con esta inauguración, General Alvear suma un nuevo capítulo en su rica historia deportiva y abre la puerta para que nuevas promesas -como Brisa Alfonzo, actual campeona argentina de la división superpluma- sigan surgiendo desde el sur mendocino.

image El gimnasio cuenta con un ring de medidas reglamentarias, áreas de trabajo amplias y equipadas. Gentileza.

La palabra de los campeones

Jorge "Locomotora" Castro: “Es un hermoso espacio para el boxeo y siempre son bienvenidos los gimnasios destinados a esta actividad. A Mauricio lo conozco hace muchos años y quería estar en esta inauguración, que es un viejo proyecto que él tenía. Es una gran oportunidad para los chicos del lugar”, comentó el ex campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

image Claudio Tapia, Jonathan Barros, Juan Carlos Reveco y Andrés Nieto, durante la inauguración del lugar. Gentileza

Juan Carlos Reveco: “Es un hermoso gimnasio. Estuve un par de veces en Japón peleando y me hizo acordar a los gimnasios japoneses: pequeños pero consistentes y muy bien armados. Este tiene un ring profesional espectacular”, dijo el ex campeón mundial minimosca y mosca (AMB).

Jonathan Barros: “Es un honor estar en esta inauguración, pero lo importante es que Mendoza y el sur mendocino tienen un lugar donde los chicos pueden iniciarse en esta práctica deportiva como es el boxeo; a mí me salvó la vida”, afirmó ex campeón mundial pluma de la AMB.