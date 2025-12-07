Julián Santero cerró un 2025 sólido y ratifica su protagonismo en el Turismo Carretera

Mientras Canapino celebró el título del TC, Santero completó un año consagratorio: fue protagonista constante en la “ Máxima”- es subcampeón- y obtuvo se consagró bicampeón de Turismo Nacional con Toyota.

El piloto mendocino finalizó en el 11° en la última carrera del año disputada en La Plata. Mientras que, en el campeonato ocupó el 5to. lugar. En 2024 logró su primer título en la Máxima.

Mientras Agustín Canapino y Chevrolet celebraron un cierre de año perfecto en La Plata, sumando su quinto título, el mendocino J ulián Santero volvió a destacarse entre los protagonistas del Turismo Carretera, completando una temporada 2025 que lo consolida como uno de los pilotos más regulares y competitivos de la categoría. En la que resultó finalmente el subcampeón del campeonato.

image Tras finalizar la carrera que lo consagró como el mejor de la temporada 2025 de TC, Agustín Canapino no pudo evitar emocionarse al recordar a su padre. Gentileza. Canapino, intratable En el autódromo “Roberto Mouras”, sede del Premio Coronación, la final prácticamente no ofreció alternativas en la punta -dominio absoluto de Canapino-, pero Santero volvió a cumplir con una actuación sólida, sin errores, que reflejó la constancia que lo caracterizó durante todo el campeonato. Su labor lo mantuvo en el lote de referencia y confirmó otro año de alto nivel dentro del TC. El piloto de Guaymallén concluyó en el 11° lugar.

image Agustín Canapino sumó su quinto título en la categoría y subió emocionado al podio. Gentileza. Piloto Volador, campeón en el TN El 2025, además, dejó un logro mayor en la campaña del mendocino: Santero se consagró campeón del Turismo Nacional, sumando así el bicampeonato a bordo de un Toyota, una muestra clara de su vigencia, versatilidad y jerarquía en las categorías más exigentes del país. Ese título se convirtió en el punto más alto de su temporada y reafirmó su condición de piloto completo y competitivo en cualquier escenario.

Julián Santero El piloto mendocino Julián Santero en la temporada 2025 se consagró campeón del Turismo Nacional en Clase 3 y resultó subcampeón en Turismo Carretera. Ramiro Gómez