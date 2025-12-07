Escándalo en Turquía: detuvieron a un compañero de Mauro Icardi por un lamentable motivo

La policía turca detuvo a un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray, acusado de participar en un presunto arreglo de partidos.

El Galatasaray, equipo de Mauro Icardi en el futbol de Turquía, se vio envuelto en un escándalo luego de la detención de Metehan Baltaci, con pasado en la Selección sub-21, por apostar en partidos que involucraban a su propio equipo.

Las autoridades turcas llevaron a cabo un operativo que terminó con la detención de 35 personas relacionadas con apuestas deportivas y supuestos arreglos de partidos .Entre los arrestados hay jugadores de los históricos clubes Galatasaray y Fenerbahçe, como el mediocampista ofensivo Mert Hakan Yanda y otros 27 jugadores de los cuáles aún no se revelan su identidad.

image Metehan Baltaci, defensor del Galatasaray y compañero de Mauro Icardi. Gentileza El equipo de Mauro Icardi en medio de un escándalo nacional Jugadores de renombre como Metehan Baltaci, defensor del Galatasaray, y Mert Hakan Yandas, mediocampista del Fenerbahçe, están entre los detenidos en el escándalo de arreglos de partidos y apuestas ilegales en Turquía, que según las autoridades sería solo la punta del iceberg. La investigación, que lleva tiempo siguiendo irregularidades en distintos clubes y niveles del fútbol turco, también apunta a directivos y entrenadores de la segunda división, incluyendo árbitros.

El caso generó conmoción en todo el país al involucrar a figuras destacadas y evidenciar falencias en el control de las apuestas y la transparencia de los encuentros. Los clubes implicados aseguraron su colaboración con la justicia, mientras que la federación turca estudia medidas para evitar nuevos escándalos y proteger la integridad de la competencia, consciente de que los arrestos recientes podrían ser apenas el inicio de un proceso mucho más amplio.

image Mert Hakan Yandas, otro de los apuntados por las investigaciones. Gentileza Finalmente, en todo el proceso hay más de 1.024 jugadores que serían investigados y están distribuidos en todas las divisiones, siete árbitros que pertenecen a la Superliga (máxima categoría de Turquía) y a Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, en un proceso que parece no tener un horizonte a la vista.