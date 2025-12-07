7 de diciembre de 2025 - 13:41

Escándalo en Turquía: detuvieron a un compañero de Mauro Icardi por un lamentable motivo

La policía turca detuvo a un compañero de Mauro Icardi en el Galatasaray, acusado de participar en un presunto arreglo de partidos.

Mauro Icardi es parte del Galatasaray, uno de los equipos investigados.

Mauro Icardi es parte del Galatasaray, uno de los equipos investigados.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Galatasaray, equipo de Mauro Icardi en el futbol de Turquía, se vio envuelto en un escándalo luego de la detención de Metehan Baltaci, con pasado en la Selección sub-21, por apostar en partidos que involucraban a su propio equipo.

Leé además

Wanda Nara, picante contra Mauro Icardi.

Wanda Nara saludó al padre de Mauro Icardi en medio del conflicto con el futbolista: "Te amamos"

Por Redacción Espectáculos
vuelve al ataque: mauro icardi volvera a demandar a wanda nara por la exposicion de sus hijas

Vuelve al ataque: Mauro Icardi volverá a demandar a Wanda Nara por la exposición de sus hijas

Por Redacción Espectáculos

Las autoridades turcas llevaron a cabo un operativo que terminó con la detención de 35 personas relacionadas con apuestas deportivas y supuestos arreglos de partidos .Entre los arrestados hay jugadores de los históricos clubes Galatasaray y Fenerbahçe, como el mediocampista ofensivo Mert Hakan Yanda y otros 27 jugadores de los cuáles aún no se revelan su identidad.

image
Metehan Baltaci, defensor del Galatasaray y compañero de Mauro Icardi.

Metehan Baltaci, defensor del Galatasaray y compañero de Mauro Icardi.

El equipo de Mauro Icardi en medio de un escándalo nacional

Jugadores de renombre como Metehan Baltaci, defensor del Galatasaray, y Mert Hakan Yandas, mediocampista del Fenerbahçe, están entre los detenidos en el escándalo de arreglos de partidos y apuestas ilegales en Turquía, que según las autoridades sería solo la punta del iceberg. La investigación, que lleva tiempo siguiendo irregularidades en distintos clubes y niveles del fútbol turco, también apunta a directivos y entrenadores de la segunda división, incluyendo árbitros.

El caso generó conmoción en todo el país al involucrar a figuras destacadas y evidenciar falencias en el control de las apuestas y la transparencia de los encuentros. Los clubes implicados aseguraron su colaboración con la justicia, mientras que la federación turca estudia medidas para evitar nuevos escándalos y proteger la integridad de la competencia, consciente de que los arrestos recientes podrían ser apenas el inicio de un proceso mucho más amplio.

image
Mert Hakan Yandas, otro de los apuntados por las investigaciones.

Mert Hakan Yandas, otro de los apuntados por las investigaciones.

Finalmente, en todo el proceso hay más de 1.024 jugadores que serían investigados y están distribuidos en todas las divisiones, siete árbitros que pertenecen a la Superliga (máxima categoría de Turquía) y a Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, en un proceso que parece no tener un horizonte a la vista.

El presidente de la Federación Turca de Fútbol, Ibrahim Haciosmanoglu, declaró en rueda de prensa que su administración mantiene el objetivo de “erradicar cualquier rastro de corrupción del fútbol. “No haremos excepciones”, remarcó. Además, acotó que está colaborando con la policía Nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La decoración de navidad de la China Suárez donde imitaría el estilo de vida de Wanda Nara. 

La navidad de la China Suárez en Turquía tiene sospechosamente el estilo Wanda Nara

Por Redacción Espectáculos
La China Suárez celebra su primer aniversario junto a Mauro Icardi y compartió una foto con un anillo que desató rumores de un posible casamiento. 

Las fotos del primer aniversario de la China Suárez y Mauro Icardi que desataron rumores de casamiento

Por Redacción Espectáculos
Si bien Fortaleza mejoró su rendimiento en los últimos partidos del campeonato bajo la conducción de Palermo, no le alcanzó para mantener la categoría y descendió a Serie B. 

Definición del Brasileirao: Palermo no pudo evitar el descenso de Fortaleza

Por Redacción Deportes
Boca y un cambio polémico. 

Boca: fuerte reacción de los hinchas y Leandro Paredes por la salida de Exequiel Zeballos

Por Emanuel Cenci