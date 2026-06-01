El campus de Estefanía Banini regresa a Mendoza y abre las puertas del fútbol europeo a jóvenes mendocinos

La empresa mendocina Kick Ball Stars avanza en la organización de una nueva edición del Campus de Estefanía Banini y de la denominada Experiencia Montcada & Terrassa , dos iniciativas que buscan potenciar el desarrollo de jóvenes futbolistas a través de propuestas de formación y vinculación con el fútbol internacional.

De Mendoza al mundo: cómo Estefanía Banini se convirtió en un ejemplo de liderazgo

La actividad se llevará a cabo durante julio en Mendoza y volverá a reunir a jugadores, entrenadores y referentes del deporte en una experiencia orientada al crecimiento deportivo y personal de los participantes.

Encabezada por Emanuel Salati , Kick Ball Stars mantiene su apuesta por generar oportunidades para talentos emergentes mediante programas que combinan capacitación técnica, intercambio de experiencias y contacto con metodologías de trabajo utilizadas en el exterior.

A lo largo de los últimos años, jóvenes futbolistas de distintos puntos de Argentina y también de países vecinos participaron de estas propuestas, que tienen como objetivo acercar a los jugadores a escenarios de desarrollo vinculados con el fútbol europeo.

Jugadores que participaron de experiencias internacionales

Varios futbolistas tuvieron la posibilidad de entrenar, competir y atravesar procesos formativos en Europa gracias a las iniciativas impulsadas por Kick Ball Stars. Entre ellos se encuentran:

Rosendo Sobrino (Academia Chacras)

Pablo García (San Martín de San Juan)

Matías Díaz (FADEP)

Simón Díaz (FADEP)

Marco Paredes (San Lorenzo de Vargas, La Rioja)

Juan Páez (Academia Chacras)

Agustín Cicconofri (Deportivo Maipú)

Franco De Luca (FADEP)

Leandro Solís (Gutiérrez Sport Club)

Bautista Gatto (FADEP)

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La trayectoria de Estefanía Banini

Estefanía Banini, referente histórica del fútbol femenino argentino, actualmente milita en el Levante de España. La mendocina desarrolló una extensa carrera profesional que incluyó pasos por clubes de Chile, Estados Unidos y España, donde también vistió las camisetas de Valencia y Atlético de Madrid.

Con la Selección argentina disputó 53 encuentros internacionales, participó en dos Copas del Mundo y en cuatro ediciones de la Copa América. Además, fue reconocida al integrar el equipo ideal de la historia del fútbol sudamericano.

Un proyecto que apuesta al desarrollo deportivo

Kick Ball Stars es una empresa nacida en Mendoza que trabaja en la organización de experiencias deportivas destinadas a conectar a jóvenes talentos con oportunidades de crecimiento en el ámbito internacional.

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La realización del Campus Formativo de Estefanía Banini y de la Experiencia Montcada & Terrassa cuenta con el apoyo de diversas instituciones y empresas, entre ellas la Confederación Mendocina de Deportes, el Club Banco Mendoza y la Municipalidad de Luján de Cuyo.