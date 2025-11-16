De Mendoza al mundo: cómo Estefanía Banini se convirtió en un ejemplo de liderazgo

Desde niña, cuando tenía 10 años, y después de tanto insistir, logró entrar en un equipo masculino de futsal. Así fue siempre su vida. Estefanía Banini se dedicó a ir al frente y mostrar liderazgo; a quebrar las barreras del no y de los prejuicios, para que muchas otras mujeres se atrevieran a cumplir sus sueños.

Esa labor la llevó a ser la capitana de la Selección Argentina de fútbol, con la que jugó un Mundial, y a defender las camisetas de Atlético de Madrid, Valencia, Levante, y Colo Colo, entre otros clubes. Llegar a la élite fue un premio del destino, de su magia con la pelota en los pies, su constancia, y de esa inconsciencia que muchas veces portan las personas talentosas. Hoy, a sus 35 años, la enganche es un espejo para miles de jovencitas que sueñan con emularla. Y bien merecido lo tiene.

-Soy bastante exigente. Perfeccionista dentro de lo que una puede llegar a controlar: el tema de la alimentación y el descanso. Siempre intenté estar muy bien físicamente, algo muy importante en el fútbol actual. Ya no basta con la calidad sino que uno tiene que estar bien, y así lo hice durante toda mi carrera. Eso me permite ser una de las más grandes de edad de la liga española.

-Trato de mantener una buena alimentación. Desayuno, entreno, y luego como en el club. Post entrenamiento aprovecho para descansar. Por las tardes gimnasio, después meriendo y camino con mi perra. Leo, tengo reuniones y entrevistas, y después ceno livianito y de vuelta a descansar las horas que son necesarias para desconectar un poco. Puede parecer aburrida, pero yo amo hacerla.

-¿Sufrís con alguna comida prohibida?

-Siempre hay un equilibrio de poder comer lo que a uno le gusta, pero medido. Tengo un día específico en la semana para una comida que me guste, y si ese día quiero un postre, también.

-¿Aprovechaste el tiempo libre para estudiar alguna carrera?

-Empecé a estudiar preparación física, que me gustaría retomarla. También hice la carrera de entrenadora de fútbol, esa sí la terminé. Obviamente no ejerzo porque soy futbolista, pero creo que es importante que ese rol tenga conocimientos de todo. Un DT tiene que saber de todo un poco. Igual que de nutrición, me encanta todo relacionado al deporte. También me gusta la psicología deportiva.

Estefanía Banini Leer también es otra de las grandes pasiones de esta mendocina. Suele pasar largos ratos abstraída en los libros. Gentileza

-¿Es un hecho que vas a seguir ligada al fútbol después del retiro?

-¡Sin duda! De hecho, estoy haciendo un proyecto muy lindo que en diciembre voy a dar a conocer. Además, en diciembre, voy a hacer un campus en Mendoza para el fútbol femenino. Quiero hacer crecer esta rama y aportar toda mi experiencia.

-¿Pensaste en volcar esa experiencia y ganas en la política?

-No me lo he planteado. La política te permite tomar decisiones, e influir en el deporte en este caso, que es lo que a mí me importaría. Podría llegar a hacerlo. No soy de ningún partido, pero entiendo que puede llegar a ser una posibilidad que valoraría. Hoy estoy lejos.

-¿Cómo ves a Mendoza y a Argentina?

-Me pasa que los veo siempre igual. Hay cosas en las que siento que estamos muy atrasados. Me encantaría ver una Argentina que esté creciendo muchísimo más. Escucho comentarios de mi familia y amigos y a veces se contradicen. Es difícil, estando fuera, realmente saber cómo está nuestro país.

-¿Notas diferencias respecto a España?

-Me da mucha pena tener un país que tiene mucha inseguridad. Acá una puede estar bastante tranquila, salís a la calle y no tenés problema. Te pueden pasar cosas, pero es una de las cosas que más noto respecto de Argentina.

-¿Cómo haces para acortar la distancia respecto a la provincia y tu gente cercana?

-Voy yo. Me la paso en Mendoza. Cuando termina la temporada en junio, me tomo unos días. Aprovecho un poco el verano europeo y luego me voy al invierno de Argentina. Mis vacaciones son esas, muy sencillas.

Estefanía Banini Banini va a todos lados con el termo y el mate; una costumbre que la suele transportar a su querida Mendoza. Gentileza

-¿Qué es lo que más extrañas de Mendoza, además de tu familia?

-Extraño mucho la montaña. Me gusta mucho Mendoza. Después de tantos años, cada vez extraño más nuestra provincia. Despertar y ver la cordillera, poder ir al río, comerte un asado en cualquier lado... Lo extraño. Por eso, cada vez que tengo unos días, me voy para allá.

-¿Y cómo haces para que no te afecte en tu día a día?

-No tengo tanto tiempo. Con todas mis actividades se me pasa volando. Es verdad que no siempre fue así, cuando era más joven tenía más tiempo libre. Siempre entrené por las tardes por mi cuenta porque soy una loca del entrenamiento, pero antes hablaba mucho más con mi familia y amigos. Ellos te hacen seguir.

-¿Cómo sería tu día libre ideal?

-No sería el mismo que hace diez años (risas).Hoy es muy simple. Preparar el mate y desayunar mientras leo. Luego una caminata hasta la playa, con mi perrita Tina. Después juntarme con las chicas del club o amigos y salir a comer. También se puede sumar algún deporte como pádel o ping- pong.

-Sos muy activa en redes sociales, donde tenés muchos seguidores: ¿Lo haces vos o alguien te ayuda?

-Antes no le daba tanta importancia. Pero entiendo que el mundo va por el lado de la tecnología y que es una herramienta más de trabajo. Soy yo quien maneja mis redes, pero estoy asesorada por una persona que me ayuda. Estoy aprendiendo.

-¿Cómo tomas las muestras de cariño en las redes?

-Superó cualquier cosa que yo pudiese imaginar. Es algo hermoso, le agradezco muchísimo a toda la gente que me sigue, cada niña que conoce mi historia, y cada padre que acompaña. Recibo un montón de mensajes, eso para mí es orgullo y también una responsabilidad que trato de cuidar dejando las puertas abiertas de cada club al que voy, siendo responsable con mi trabajo y dando mi 100% en lo que hago.

-¿Pasas mucho tiempo en las redes sociales?

-No paso mucho tiempo, no me gusta estar mucho, Igual que con la tele. Trato de limitarlo, pero se maneja todo por ahí. En la que más tiempo paso es en Instagram. Hace poco me abrí TikTok, pero no entré mucho en ese mundo.

-¿Cuál es tu ciudad favorita para vivir y cuál para visitar?

-Hoy en día extraño mucho Mendoza, tengo muchas ganas de volver. Pero si la saco, me gusta Valencia y Barcelona. Para pasear elijo Roma, o Italia en general. Me gustaría conocer Londres.

Estefanía Banini Banini se confiesa muy viajera y, cada vez que puede, disfruta de recorrer Europa con amigos y familiares. Gentileza

- ¿Tenés cábalas?

-Tengo cosas que no entiendo por qué las hago, pero las hago (risas). Entro a la cancha con el pie derecho y sin pisar la línea. No me preguntes por qué, porque no tiene sentido. Después me pongo primero la canillera izquierda.

-¿Te imaginabas todo lo que el fútbol te permitió vivir? ¿Era tu sueño?

-Cuando fui creciendo empecé a soñar. Lo primero que una sueña es estar en la Selección Argentina y jugar un mundial, porque es lo que iba viendo del fútbol masculino. Yo quería hacer lo mismo que los futbolistas que en ese momento se veían, pero claro, desconocía mucho del fútbol femenino. Yo simplemente construí mi camino con los valores que me inculcaron, tanto en mi familia como en el club en el que salí, y poco a poco fui descubriendo que se podía vivir de esto. Jamás me hubiese imaginado cuando era chica el recorrido y la carrera que hice.

-Entonces se puede decir que la realidad superó a ese sueño...

-Sí, sin duda. La verdad que no me lo pude imaginar de esta manera. Para mí era imposible. La realidad, sí, en este caso superó cualquier imaginación que pueda haber tenido.

Estefanía Banini Durante el mes de diciembre, Banini estará en Mendoza para dictar un Campus destinado a mujeres de 8 años en adelante. Gentileza

-¿Cómo transitas la previa de cada partido?

-La noche anterior hago ejercicios de visualización, de adelantarme a lo que puede llegar a pasar. Me imagino haciendo goles, dando asistencias y ganando partidos, porque hace que entre en una dinámica de pensamientos positivos. El día del partido disfruto con mis compañeras. Trato de reírme, y entender que tengo una profesión que es hermosa. Me conecta con la niñez y con los motivos por los cuales elegí el fútbol.

Su llegada a la Selección Argentina

-Quizás jugar en la Selección fue una de esas cosas impensadas: ¿Qué se siente jugar con la celeste y blanca?

-Es el sentimiento más lindo que cualquier futbolista puede llegar a sentir. Vestir los colores de la Selección es cumplir un sueño. Es muy difícil ponerle palabras a algo tan grande.

-¿Y cómo fue tu primera vez en la Selección?

-La primera vez fui con mucha ilusión y amor por la camiseta. Me sorprendió absolutamente todo. Me fijaba en cada detalle del predio de la AFA, en Ezeiza. Fue hermoso. Argentina es un amor incondicional y siempre lo viví con muchísima ilusión. Todo lo vivido ahí es inolvidable.

Estefanía Banini Banini llevó su talento a la selección argentina, donde uso la mítica camiseta N° 10. Gentileza

El día que Lionel Messi la salvó

El encuentro con el rosarino en Ezeiza es uno de los momentos que más marcó a Banini. Ella lo cuenta con una gran sonrisa: “Tuvimos un almuerzo en el predio de AFA las dos selecciones. Ellos se iban a jugar la Copa América y nosotras el Mundial. Estábamos todos juntos, bastante informal. Chiqui Tapia pidió mi palabra, y no sabía que decir con todos esos cracks. Me puse nerviosa y le dije a Messi que hable él. Me salvó, re bien (risas). Después todas las chicas nos quedamos pidiéndole fotos y él se quedó hasta el final, se sacó y charló con todas. Es un crack en lo que hace, pero como persona es muy sencillo”.

Campus en Mendoza

En diciembre, Estefanía Banini brindará un campus formativo exclusivo para el fútbol femenino de Mendoza, donde brindará consejos y entrenará a chicas de 8 años en adelante, con partidos incluidos. Será del 26 al 28 de diciembre, en el Club Banco Mendoza.