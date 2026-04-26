Fuego en un Fórmula 1: el cierre cinematográfico de Franco Colapinto en el Road Show de Buenos Aires

Nicolás Salas - Enviado especial. Franco Colapinto cerró su exhibición en Buenos Aires con un final que nadie esperaba. En la última vuelta del Road Show 2026 , el piloto decidió romper el protocolo y exigir al máximo la potencia de su monoplaza. El resultado fue una imagen de fuego y humo que hizo delirar a los fanáticos.

La jornada en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un clima de pura adrenalina cuando el pilarense llevó la máquina al extremo absoluto. Esta recorrida de gala sobre la Avenida del Libertador terminó con miles de personas con el corazón en la boca ante el estruendo del motor V8.

El protagonista mecánico fue un Lotus E20 del año 2012, equipado con un motor Renault V8 y ploteado con los colores de Alpine. La fricción de los neumáticos durante los festejos y la temperatura acumulada generaron una columna de humo denso. En cuestión de segundos, brotaron lenguas de fuego de la parte trasera del auto.

Ante la mirada de los presentes, el equipo de seguridad ingresó rápidamente al trazado con matafuegos para enfriar los componentes y extinguir las llamas. Lejos de asustarse, l a multitud estalló en una ovación para celebrar la entrega del piloto , quien bajó por sus propios medios para saludar a los sectores que lo apoyaban desde temprano.

Un hito para el automovilismo tras 14 años de espera

Antes del incidente, Colapinto también se dio el gusto de manejar la "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, rindiendo homenaje al quíntuple campeón mundial ante 500.000 personas. El evento, patrocinado por Mercado Libre, cumplió con la promesa de espectáculo tras más de una década sin autos de esta categoría en las calles porteñas.

Colapinto se mostró visiblemente emocionado por la convocatoria masiva y calificó el encuentro como un sueño hecho realidad. Tras el principio de incendio, el piloto se dirigió a un camión para continuar el contacto con la gente, demostrando que su carisma es tan fuerte como su destreza en la pista. La imagen del humo sobre Palermo quedará como la marca icónica de un fin de semana histórico para el deporte nacional.